NBA／KD想加入「藍領男孩俱樂部」 Griffin：要通過考驗
籃網今(8)日作客以116:103擊敗暴龍，Kevin Durant維持火力轟下全場最高31分外帶7籃板7助攻，不過賽後KD笑說想加入「藍領男孩俱樂部」要跟隊友Blake Griffin等人一起「幹髒活」，但似乎被拒絕。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-08 18:11:50
Griffin是出了名的防守悍將，被戲稱在隊內組了個「藍領男孩俱樂部」專職和搶籃板、卡位、擋拆等和對手碰撞的粗活，從板凳出發的Patty Mills今天的苦勞備受肯定，Griffin歡迎Mills正式入會，但KD的請求被擱置了。
Griffin說，「Joe Harris和我決定讓Mills成為正式成員，我們注意到並感謝KD提出申請，但我不知道他是否知道申請過程需要一段時間，儘管我們喜歡他，但在他加入之前，必須通過幾次考驗，要入會並不容易。」
KD表示Griffin在場上飛撲防守激勵了大家，他也想加入「藍領男孩俱樂部」，不過賽後Griffin在更衣室要他戴上安全帽保護好自己，因為他今天在場上和其他人相撞，差點腦震盪。
得到入會許可的Mills則開玩笑說，以為填錯Email自己信箱沒收到回覆，現在很開心知道自己錄取了，然後正經地說，「當你看到Griffin在地板上飛來飛去，大家會因此受到鼓勵且具傳染性，不只是他，KD也開始去做。」