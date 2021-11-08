中國官媒大書習近平功績「試圖造神」！法媒不服猛拆神壇
中國今（8）起將於北京召開為期4天的「中國共產黨第19屆中央委員會召開的第六次全體會議」（簡稱「六中全會」），根據中媒報導會中將會通過中共領導人習近平執政9年來的歷史定位，而此前官媒《新華社》則發出了萬字文字報導，細數習近平的成就，被質疑是大書習近平功績「造神」之舉頗受外界討論，而《法廣》則一一打臉《新華社》所列出的種種功績，透過不同角度回應該篇報導。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-08 18:03:38
由於第十九屆六中全會預計將通過中共歷史上第三個「歷史決議」，此份決議將盤點習近平擔任中共總書記9年來的功績，也被外媒視為習近平連任鋪路的重大轉折點，於六中全會召開之前，中國官媒《新華社》、《人民日報》亦連日刊登1萬2千餘字，名為「習近平帶領百年大黨奮進新征程」、「新時代的關鍵選擇」的特稿與系列報導，內容分別讚揚習近平是「『像愛父母那樣愛老百姓』的黨的總書記」、「眾望所歸的領導核心」、「讓國家強起來的戰略家實幹家」、「開闢新境界的時代變革者」、「胸懷天下的大國領袖」以及「繼往開來的領航人」。
然而該篇報導為增加可信度也引述了《法國國際廣播電台》的評論「在關鍵時刻，習近平力挽狂瀾」，然而《法廣》卻以諷刺角度一一回擊這篇萬字報導，例如《新華社》認為最大政績「反貪」當中有400人以上的省級貪官紛紛落馬，事實上是「習近平鞏固權力清除異己的手段，因為他的反貪是選擇性反貪」，包含前中共常委周永康、軍委副主席徐才厚，郭伯雄等，無疑是場肅清政敵的鬥爭。
此外，《新華社》大讚習近平「朋友滿天下」並盤點習近平帶領中國脫貧進入小康社會，《法廣》則以習近平近700天未離開中國、屢次缺席國際場合等外交疏失指出，「習近平執政以來，最失敗的就是讓中國在國際舞台上日益孤立」，並以法媒社評論點稱習「忘恩負義」、「沒有文化」；再引述中國總理李克強不經意透露中國仍有6億人口月均收入不足人民幣1000元。並指這些脫貧現象是「弄虛作假，臨時脫貧」假象。
至於香港「一國兩制」也被列入習近平的功勞中，還大書這是號稱粉碎反中亂港的「顏色革命」，《法廣》分析海外輿論，點出外界普遍認為有東方明珠之稱的香港，在習近平領導下已變得不倫不類，「一國兩制形同虛設，民主人士慘遭大舉鎮壓」。
最後《法廣》也認為，這一系列報導正是習近平想要在六中全會獲得「一致擁護」的最佳體現，也展現他想在明年20大繼續擔任總書記的野心，目前正在「掃清最後一段路」，更預計未來不到一年可能繼續強力剷除異己，將會在明年夏天鬥掉1名以上的政治局委員，同時也是背棄了前領導人鄧小平最重要的政治遺產「取消國家領導人終身制」。