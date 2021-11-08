名家論壇》阿術克斯／為什麼國民黨縣市長要反核四

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再說，究竟核四要不要重啟，有三件事需要分別講清楚，也可以從中理解為什麼這些國民黨縣市長要跟黨中央唱反調。
第一， 核四本身的安全性大有問題。支持核能的人，不一定支持核四，是因為核四的建造過程出現太多弊端了，核四被稱之為拼裝車可不是隨便講講，就拿監察院的調查看，2014年核四試運轉結束，設備或組件即損壞2124個，而且核四進行一號機測試時，竟然從還在施工的二號機那邊挪用了1777項設備。
第二， 台灣承受核災的能力是零。你我皆知台灣位於地震帶上，核災一旦發生，就是台灣面臨滅國的情況，而且經過科學調查研究實證，已經確認核四周邊的斷層潛在著很大風險，更別說核四就是位處在大台北生活圈，如果發生核災，後果難以收拾。
第三，台灣沒有處理核廢的空間。核廢料基本上就是含有放射性核種的廢棄物，依據其來源與特性分為高放射性（高階）與低放射性（低階）廢棄物二類。低階核廢料大多是核電廠內其他放射性較低的廢棄物，包括放射性污染的廢樹脂、廢液、殘渣、衣物、零組件等，這些廢棄物經核電廠減容或包裝處理後，目前貯存在蘭嶼貯存場以及現有三座核電廠內，需要隔離靜置三百年。
至於高階核廢料，指的就是核電廠使用過後的核燃料棒，大約在一百萬年後才能趨於與天然鈾礦自然背景值相當的水平，因此按照國際通常作法，高階核廢料最終處置的存放地點至少要能夠隔絕人類生活圈二十萬年以上。
請想想看，低階核廢要放三百年，高階則要二十萬年，台灣人平均壽命還不到九十年，我們究竟是憑什麼可以這麼不負責任，只想到我們需要享用電力，卻要後代子孫承受這些風險。
簡言之，光是從核四的安全性來說，就難以支持重啟。至於台灣要不要使用核能，假如核能的發展成熟，又乾淨又沒有核廢汙染，相信台灣民眾不會那麼反智，勢必張開雙手表示歡迎。
當今國民黨中央明知核四重啟之不可為還要硬弄，絕對是傷人又傷己的七傷拳，而國民黨縣市首長可不是傻子，他們都還有大好政治前途，所以才不跟著朱立倫胡搞，免得把自己的政治資產一起跟著賠下去。
●作者：阿術克斯／資深國會幕僚
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