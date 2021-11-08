王必勝切割緋聞女女兒　名嘴一看照片喊「不用驗了」

衛福部醫福會執行長王必勝近來因一張「抱孩照」身陷婚外情風波，引發社會撻伐，對此，資深媒體人、名嘴許聖梅日前在節目《震震有詞》中，提到自己看過新聞中「小女孩」（私生女）的照片，直言：「人家說女孩大多長得像爸爸，等女孩再長大點，應該是不用驗DNA了」。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-08 18:33:03
許聖梅透露爆料者提供給她的資訊：「林女在9月7日至9月9日帶家人前往礁溪渡假，原本王醫師也要前往，但因工作繁忙無法成行，便安排了9月9日至礁溪出差，並在完成工作後載母女回台北。」許聖梅表示，王必勝9月9日當天臉書上PO文視察兩處檢疫所，感謝桃園市府、新北市府，卻沒有提到礁溪檢疫中心，但是發文的其中一張照片便是在礁溪檢疫中心，且林女也在臉書上發文提到自己在礁溪，許聖梅說：「這是巧合還是如爆料人所說的，王必勝特別前往礁溪碰面？令人玩味！」
在新聞爆發後，王必勝曾回應小女孩是林女與前男友所生，而疑似前男友姊姊也曾在臉書上反駁：「前男友的女兒？要檢體嗎？」似乎暗示小孩並非弟弟所生，對此，諮商心理師林萃芬分析：「從王醫師抱小孩的動作來看，是很親密的距離，且小孩正處於高度分離焦慮時期，若非相當熟悉的對象，應該不會讓王醫師這樣抱著。」許聖梅也提到自己看過小女孩的照片：「人家說女孩大多長得像爸爸，等女孩再長大點，應該是不用驗DNA了。」
另外，資深媒體人林裕豐也補充：「爆料的藏鏡人並非只有1個，應該是2組人馬，第一段爆料是針對私領域，另一組爆料很明確是要砍王的官路，只是因為2組人並不知道雙方手上有多少事件及爆發的時間，才會交錯著連環爆。」至於王必勝未來的醫路、官路如何發展，也是各界觀望的一點。