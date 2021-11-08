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連俞涵過敏發作送急診　《茶金》戲分吃重「怎撐過明天」

▲許安植（左）、郭子乾（中）、連俞涵（右）分享《茶金》拍攝甘苦。（圖／記者葉政勳攝）
▲許安植（左）、郭子乾（中）、連俞涵（右）分享《茶金》拍攝甘苦。（圖／記者葉政勳攝）

記者羅凌筠/台北報導

2021-11-08 18:16:23｜2021-11-08 18:17:55

連俞涵、郭子乾、溫昇豪、薛仕凌、黃健瑋、李杏、許安植今（8）日出席公共電視、客家電視《茶金》首映記者會，這是台灣首部海陸腔客語大戲，在20多個古蹟拍攝，戲分吃重的「全壘打王」連俞涵，一度過敏到送急診，體重也是一路往下掉，她笑說自己最擔心的，就是拍戲打橫拍攝，最怕臉不連戲，「有時過敏到2個眼睛不一樣大，剛好有些重要的戲，我當下狀態也符合角色感傷的狀況。」

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▲黃健瑋（左）、李杏（右）出席《茶金》首映會。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.08）
▲黃健瑋（左）、李杏（右）出席《茶金》首映會。（圖／記者葉政勳攝 ）
連俞涵在戲裡同時要講國語、台語、客語、日語和英語5聲道，每天戲分都很吃重，拍攝後期免疫力下降，碰到灰塵就出現過敏症狀，她說：「在拍的時候，好像會不確定該怎麼撐過明天，一天結束，隔天還是會有大量的戲。」為了不影響拍攝進度，連俞涵採用「洪水療法」，怕什麼就面對什麼，「我對灰塵過敏，我就多待幾秒，讓身體去適應灰塵和空氣就不會過敏，讓自己抵抗力變強。」

▲溫昇豪（左起）、郭子乾、連俞涵、薛仕凌出席《茶金》首映會。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.08）
▲溫昇豪（左起）、郭子乾、連俞涵、薛仕凌主演海陸腔客語大戲《茶金》。（圖／記者葉政勳攝）
拍攝4個月期間，郭子乾第一次將1個角色背在身上114天，最高紀錄一天3個角色在身上。在《茶金》化身台灣50年代茶葉巨賈，郭子乾不僅挑戰全劇說客語，還要為戲抽菸斗，吸到最後舌頭辣辣的，回家才知道舌頭已經燙傷。飾演出身貧苦茶寮的許安植說，她是拍到了最後3天才開始過敏，跟「茶商千金」連俞涵正好相反，可能是因為快拍完心情比較放鬆才有反應。

▲導演林君陽出席《茶金》首映會。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.08）
▲導演林君陽拍攝《茶金》4個月。（圖／記者葉政勳攝 ）
《茶金》故事靈感源自真實人物與歷史，描繪1949年全台灣最大茶葉出口商的獨生女張薏心，原本應招贅一個男人，接管她的人生與父親吉桑的龐大事業。為了證明自己的價值，她介入債台高築的家族事業，在一個沒有「女商人」的時代，在一場場「茶葉商戰」中，帶領著搖搖欲墜的公司走向世界？

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※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 
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