連俞涵過敏發作送急診　《茶金》戲分吃重「怎撐過明天」

我是廣告 請繼續往下閱讀
拍攝4個月期間，郭子乾第一次將1個角色背在身上114天，最高紀錄一天3個角色在身上。在《茶金》化身台灣50年代茶葉巨賈，郭子乾不僅挑戰全劇說客語，還要為戲抽菸斗，吸到最後舌頭辣辣的，回家才知道舌頭已經燙傷。飾演出身貧苦茶寮的許安植說，她是拍到了最後3天才開始過敏，跟「茶商千金」連俞涵正好相反，可能是因為快拍完心情比較放鬆才有反應。
《茶金》故事靈感源自真實人物與歷史，描繪1949年全台灣最大茶葉出口商的獨生女張薏心，原本應招贅一個男人，接管她的人生與父親吉桑的龐大事業。為了證明自己的價值，她介入債台高築的家族事業，在一個沒有「女商人」的時代，在一場場「茶葉商戰」中，帶領著搖搖欲墜的公司走向世界？
公視將自11月13日起，每周六晚間9點至11點首播，每周連播兩集；公視+、中華電信MOD、Hami Video每周六晚間11點一次上架兩集；Netflix（台灣）、LINE TV 、CATCHPLAY+（台灣、印尼、新加坡）每周日晚間8點一次上架兩集。客家電視自11月15日起，每周一、周二晚間10點播出。myVideo自11月20日起，每周六晚間8點一次上架兩集。《茶金 服裝展》即日起至12月底於台北誠品生活南西店四樓梯廳展出，《茶金 戲劇經典場景特展》自11月4日起，於花蓮文創園區24棟展出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！