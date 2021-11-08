《芝麻街》大鳥打疫苗槓上參議員！美國保守派批政府洗腦
新冠疫情導致全球累積超過500萬人病逝，成為人類近年來第三大死因，而各國為了有效控制疫情擴散，正努力提升疫苗覆蓋率，而美國公視（PBS）兒童節目《芝麻街》知名角色「大鳥」（Bid Bird）也透過官方推特宣導自己施打了疫苗「保護自己也保護他人」卻被部分保守派和反疫苗人士批評，這是對兒童進行「政治宣傳」（propaganda）。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-08 18:38:41
綜合外媒報導，兒童節目《芝麻街》當中的黃色布偶「大鳥」於6日成為疫苗大使，透過推特向孩子們表示「我今天也打了疫苗！翅膀感覺有點酸痛，但這會讓我的身體有額外的防護力，能保護自己也能保護他人」，大鳥也逗趣表示和《CNN》記者聊天過程當中才知道，「其實我從還是小鳥的時候，就已經接種過很多疫苗了，我完全不知道！」。
然而《芝麻街》藉由大鳥施打疫苗的這篇推文卻引來不少爭論，以德州參議員克魯茲（Ted Cruz）為首的共和黨人士與反疫苗派人士（Anti-Vaxxer）極力反彈，並批評這是政府對兒童的「洗腦和政治宣傳」，認為美國疾病管制暨預防中心 （CDC）才剛批准兒童施打疫苗就出現此番宣傳「令人毛骨悚然」，總統拜登則回應「太好了！接種疫苗是保護你所住的街坊社區最好的方式！」。
事實上，美國CDC於2日就宣布，建議5至11歲的兒童施打BNT新冠疫苗，並將針對該年齡層展開疫苗接種。同時指出，全美有超過190萬名兒童遭新冠感染，其中還不包含無症狀案例，因此實際確診人數可能更多，鼓勵該族群提高疫苗施打率不只是降低兒童的感染機率，也能讓學校重啟教學，減少傳染給成人的機會。
※【NOWnews 今日新聞
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