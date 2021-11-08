泰澳混血佳麗奪選美后冠 微肉身材成話題：不怕遭霸凌
《四方報》報導，環球小姐選美比賽似乎常常都是由相貌精緻、身材纖細的女孩奪下冠軍，不過，近日在泰國環球小姐選美大賽中奪得冠軍的混血美女Anchilee Scott-Kemmis卻打破這樣的刻板印象。她以183公分、71公斤的健康體態在伸展台上大秀自信台步，令觀眾對她的魅力印象深刻，同時也翻轉主流媒體對於美女一定要「纖細骨感」的刻板印象。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-08 19:26:24
綜合外媒報導，今年22歲的泰澳混血美女Anchilee Scott-Kemmis外型亮眼，畢業於澳洲雪梨大學的她擁有社會學學士，不僅學歷亮眼，還擁有出眾的外型，在大學畢業後返回泰國進入時尚圈發展，並以「大尺碼」模特兒身份闖出知名度。這次更挑戰泰國環球小姐選美比賽，並在11月7日的決賽中奪下冠軍，第二名則由泰非混血佳麗Tharina Botes奪下。
事實上，身高183公分、體重71公斤的Anchilee Scott-Kemmis身材可說是標準、健康，但在「以瘦為美」的時尚圈中，尤其在亞洲的選美賽事裡卻是一個相當另類的存在。而她也成功憑藉舞台上的亮麗自信，以自身實力奪下冠軍，翻轉過去主流的審美框架。
得獎後，Anchilee Scott-Kemmis興奮地表示：「自從參與這場比賽，我就一直以代表女性群體為榮，我也不害怕因身材遭到霸凌。我誠實的回答評審向我提出的問題，沒有怯場，我相信是我的意志力和真誠贏得了這份殊榮，我很開心能讓父母驕傲」。
奪下冠軍的她即將代表泰國，於12月到以色列參加環球小姐選美大賽，與來自各國的佳麗一爭高下，而她也自信的表示自己「準備好了」，同時會加強自己走台步的功力。