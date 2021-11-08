外籍看護是否應納入長照？民間關注三大修法方向

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根據民間團體調查，在台灣的家庭照顧者平均照顧年限是9.9年，每天平均照顧時數高達13.6小時，雖然我國長照提供長照「喘息服務」，卻有高達九成有資格申請者都沒使用，原因是「不知道或不好用」，而在長照制度仍不完善的情形下，聘雇外籍移工就成為長照家庭的主要選擇之一。
根據中華民國家庭照顧者關懷總會統計，台灣約76萬長照需求人口中，聘雇外籍看護者約佔30.9%，使用長照2.0照顧服務則約佔28.3%、使用機構看護者則約佔12%，外籍看護顯然是照護服務的主力，但這類個別聘雇外籍看護卻不被視為長照人力，勞動條件無法獲得保障，聘雇移工的家庭過去更長期無法使用長照資源（直到去年疫情下才放寬），從而衍伸出種種問題。
衛福部推估，需要24小時照顧的長照家庭，選擇本國籍看護則每月至少要支出7萬5000元，若使用長照2.0則要花將近7萬元，聘雇家庭類外籍移工則最便宜，花費約2萬9000元。家庭看護工聘雇成本低，但缺乏勞動法令保障，移工需忍受高工時、低薪資的勞動環境，對其身心靈恐有負面影響，長期下來是否能維持有品質的照顧也是一項疑慮。此外，由家庭個別聘雇移工的模式也讓各種勞資糾紛、雙邊的剝削傷害情形更容易發生，且缺乏專業訓練及監督機制，勞雇關係也更不穩定。
為解決上述問題，《長期照顧服務法》修法討論一直是民間團體關注的焦點，針對外籍看護部分，民間團體呼籲「長照人員增列外籍看護工、同儕工作者；修正現行規定對原鄉長照機構發展之阻礙。」包括第３條增列「外籍看護工、同儕工作者」並刪除個人看護者，同時配合修正第64條，新增外國籍長照人員之聘僱及轉型等相關事項，以周延長照服務人員之範疇；修正第18條現行規定對原鄉長照機構發展之阻礙，增列長照人員之認證與在職訓練課程積分之認定、證明效期等相關事項，以符合多元照顧之原則，以及第24條列設置規範、人員配置等相關事項，以健全偏鄉及原鄉長照機構之建置利其發展。
簡而言之，民間團體希望藉由修法將外籍看護納入長照體系中，同時要求政府負擔外籍看護的工作訓練經費，改善現行由雇主自行吸收的負擔，透過政府提供訓練提升長照服務品質；再者是希望廢除家庭聘雇外籍看護機制，改由機構聘僱，提高看護移工勞動條件，同時改善空窗期接續問題。