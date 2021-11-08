老屋活化注入新活力！彌陀區新住民社區服務據點開張

《四方報》報導，高雄市政府社會局輔導民間團體利用老屋活化，開辦彌陀區新住民社區服務據點，成為在地新住民的後頭厝。高雄市政府社會局與晨輝關懷協會一起舉辦活動慶祝新服務據點成立，當日由新住民親子舞團帶來印尼蘇門答臘島嶼傳統舞蹈演出，象徵收成時節的歡欣心情，社會局長謝琍琍及與會貴賓，與新住民家庭一同種下異國香草，書寫祈福小卡，彩繪越南斗笠，大小朋友共同參與，也是社區多元文化另一處教育場域。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-08 19:24:22
高雄市社會局表示，高雄是一個擁抱多元的海洋城市，來自世界各國的新住民都是高雄的一份子，為了提供新住民家庭照顧，高雄市積極佈建新住民據點，並依據各行政區族群生活特色提供客製化的服務。謝琍琍局長表示，彌陀區新住民據點，結合漁村風情，利用老屋活化，營造東南亞文化空間，還有一個異國香草農園，是一個小而美的溫馨好所在，感謝各單位共同協力促成。
市府社會局在今年度已開設大寮區及彌陀區等2處據點，讓新住民家庭有生活休閒、親子活動、成長學習的活動場所。目前，全市共有1處新住民會館、5處新住民家庭服務中心、24處新住民社區服務據點及84處新住民關懷小站，在社區鄰里就能提供新住民需要的諮詢與服務。
社會局也指出，高雄新住民有6萬多人，陳其邁市長上任時指示積極開辦高雄市新住民會館，在三個月內達到目標；此外，市府加碼在岡山成立高雄市新住民會館北分館，目前已籌備中，將盡速完成，並持續跨局處推動新住民服務網絡，關心新住民各生活面向。