上月剛打過BNT！桃園男陳屍租屋處 檢方將解剖釐清死因
本月5日，桃園一名42歲的邱姓男子，離奇陳屍在租屋處，當時房東前去收租時，發現聯繫不上邱男，又想起他曾提及上月打過BNT疫苗、身體不適，因此立即進屋查看，不料卻發現邱男倒臥床上、已明顯死亡，警方獲報後趕抵，初步排除外力介入，現場也並未發現遺書等，家屬則質疑死因與疫苗有關，桃園地檢署檢察官預計15日排定解剖，以釐清確切死因。
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 19:27:19
據《聯合報》報導，邱男於上月26日施打過BNT疫苗，本月1日曾跟房東提及身體不適，5日房東前去收租時，遲遲無法聯繫上邱男，著急地進屋查看，發現邱男倒臥床上，全身僵硬明顯死亡。警方趕抵後，於現場並未發現打鬥、外力侵入跡象，而家屬則質疑死因與疫苗有關，15日檢方將會同法醫解剖，進一步釐清邱男死因。（編輯：林盈君）
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