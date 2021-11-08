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女檢罵律師挨罰！10個月薪水飛了　法院：情緒控管不佳

▲法官,法庭,法院,判決。（示意圖／取自pixabay）
▲法官,法庭,法院,判決。（示意圖／取自pixabay）

中央社

2021-11-08 20:38:19

（中央社記者林長順台北8日電）新北地檢署檢察官顏汝羽，涉對被告不正訊問等，懲戒法院今天判決顏汝羽罰款10個月的月俸。懲戒法院指出，顏汝羽情緒控管不佳、思想偏激執著、易怒、無法調適工作壓力。

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顏汝羽於民國107年間，偵辦竊盜案件時，對被告說「我從剛剛就覺得你謊話連篇」等語；同年偵辦一起過失傷害案時，以不正方式訊問被告，試圖迫使被告做認罪的陳述，及撤回調查證據的聲請。

顏汝羽也被控於「檢察官論壇」中撰文公開批判律師。另外，顏汝羽不滿某位律師於庭訊時遲到入庭，影響開庭進行，發函給當事人及這名律師，文中對律師的專業能力多所指摘。

檢察官評鑑委員會認為，顏汝羽不正訊問及未謹言慎行部分，違反辦案程序規定及檢察官倫理規範，情節重大，有懲戒必要，今年1月間決議依法官法規定，報由法務部移送職務法庭審理，並建議申誡處分。

懲戒法院職務法庭審理後，認為檢評會建議的「申誡」處分太輕，今天判處顏汝羽罰款，其數額為現職月俸給總額10個月。全案可上訴。

懲戒法院認指出，顏汝羽的違失行為並非是偶發的單一事件，而是根源於她情緒控管不佳、思想偏激執著、易怒、無法調適工作壓力，以致辦案方式與裁量權行使常有不當，橫生枝節，而衍生職務上或職務外不必要的風波與困擾，並使案件當事人對司法產生負面觀感。

懲戒法院表示，對照顏汝羽於司法官學院受訓期間的表現、任職檢察官時所表彰的人格圖象、對案件的處理方式與態度，以及她因為疾惡如仇的個性，雖然常無法公允執法、處事欠缺智慧，卻也勇於任事、坦白認錯。

懲戒法院審酌顏汝羽仍在候補檢察官階段，承辦違失案件都是在她剛分發前幾年，偵查實務經驗尚有不足，以致造成違失行為，於合乎比例原則下，判決罰月俸10個月的處分，對顏汝羽應足以產生相當程度的警惕效果。（編輯：李錫璋）

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