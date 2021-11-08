市場買菜記得索取收據 台中購物節一樣有機會抽大獎

台中購物節「天天抽現金」如火如荼進行一個多月，仍有很多家庭主婦不知道，在傳統市場消費也能抽獎。台中市經發局為此特別邀請清水第一市場名攤「黑豬王」第三代接班人王怡瑄，拍攝新一波宣傳影片，示範到傳統市場如何使用台中購物節APP登錄消費金額，讓婆婆媽媽了解一目了然，到傳統市場消費只要索取收據登錄，就有機會抽中千萬豪宅。





我是廣告 請繼續往下閱讀

經發局說明，2021台中購物節引起民眾熱烈迴響，活動開跑至今已抽出超過1萬名幸運兒，掀起一波消費集點風潮。今年延續提供民眾至優惠店家消費，於台中購物節APP登錄發票或收據，金額即以3倍計算，讓抽獎機會快速累計，消費愈多中獎機率愈高。

只是，很多人只知道在飯店、餐廳或百貨公司消費，可以集點累積，不知道在傳統市場買菜，只要索取收據登錄一樣能參加抽獎。對此，經發局特別說明，為鼓勵消費振興庶民經濟，經發局己將台中市建國公有零售市場等45處傳統市場(含委外)、列管逢甲觀光夜市等18處攤販集中區、及向上市場等6處民有市場均納入「優惠店家」範圍，民眾消費時認明有張貼台中購物節優惠店家標致的攤商，上網登錄消費金額，就享有3倍累計優惠。

▲婆婆媽媽上市場買菜，記得索取收據在APP登錄，台中購物節一樣有機會抽大獎。（圖／市府提供）

為了讓婆婆媽媽了解參與活動辦法，經發局感謝「黑豬王」名攤第三代接班人王怡瑄，無償提供拍攝場地並擔任要角，協助拍攝購物節宣導影片，讓來市場的婆婆媽媽，記得索取收據登錄消費金額中大獎。





在影片中，王怡瑄詳細示範到市場或夜市消費，記得APP登錄的3步驟，包括向店家索取紙本收據、下載台中購物節APP，掃瞄優惠店家QR code、輸入消費日期及消費金額，即可進入收據專用登錄流程，參與抽獎。





特別強調的是，凡是在市府合作的優惠店家消費，還可獲得3倍優惠，換句話說，民眾消費滿167元，換算3倍後，就可獲得一組抽獎券參加抽獎，買越多中獎機會越高。如仍有登錄疑問，可至台中經發局市場科YouTube頻道https://www.youtube.com/watch?v=_2SAbklMFZU觀看宣傳影片。









