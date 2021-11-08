前國民黨部掛綠公投看板　許智傑：直搗黃龍

公投倒數六週，繼路口宣傳，民進黨現任議員及新參選人也開始重要交通路口師掛起公投宣傳看板，其中鳳山區市議員參選人蘇致榮的看板地點直接掛在國民黨先前位於鳳山的市黨部門口，引發民眾關注，立委許智傑則說頗有直搗黃龍、深入敵營的感覺；對此，國民黨高雄市黨部則表示深表遺憾。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-08 20:33:44
鳳山區市議員參選人蘇致榮表示，國民黨鳳山黨部去年12月已遭拍賣，並進行產權轉交完畢，所以目前這塊看板為民間所有，由於友人對於公投議題志同道合故才贊助這面看板，也是提醒國民黨以及民眾，公投是民眾行止公民權利的管道，但如今已經被國民黨操作成政治公投，成為國民黨討好中國維尼的利器，呼籲大家都站出來，投下「四票不同意，讓中國維尼生氣氣」，投「四票不同意，讓台灣更有力」。
立委許智傑則說，看到這個看板讓他會心一笑，頗有直搗黃龍、深入敵營的感覺，也希望利用這個機會開導國民黨，一起投下「四個不同意、台灣更有力」，希望國民黨回頭是岸。
對此國民黨高雄市黨部則表示，國民黨原鳳山區黨部已於去年12月已拍賣易主，產權及所有權早已點交完成屬得主所有，針對原區黨部建築物更換看板內容，中國國民黨高雄市委員會表示尊重，但有心人士故意於原建物本黨黨徽底下做政治意圖的引導深表遺憾，並再次重申，國民黨1218公投「四個都同意，臺灣新民意」。