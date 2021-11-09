「先買後付」超前借貸　中國近9成90後年輕人成「負翁」

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報告透過了懶人經濟、寵物經濟、養生熱潮、顏值經濟和娛樂產業等五個指標，檢視了中國當代年輕人的消費趨勢。並指出，90後的年輕人認為，消費是為了更好的體驗和追求更有品質的生活，因此他們願意在自己喜愛的領域投入更多資金，網路金融產品誕生與繁榮也為他們提供便利。
中國官媒《人民日報》評論認為，這份報告凸顯出中國年輕世代令人憂心的支出習慣，年輕人傾向於採取「先買後付」的消費方式，樂於花錢尋求更好的體驗或高品質產品，即便他們沒有負擔能力。
借貸儼然成為了中國年輕人的趨勢，根據中國光大銀行、蘇寧易購等品牌聯合發布的《2017年輕人消費趨勢數據報告》顯示，月收入4千人民幣（約台幣1.7萬元）以上的年輕人中，辦理信用卡的比例超過76%，且超前的信用消費已被大部分中高收入年輕人所接受。
螞蟻花唄發布的《2017年輕人消費生活報告》數據也顯示，2017年中國90後將近.7億人口中，平均4個人之中，就有1個人開通花唄（消費信貸產品），在購買手機的時候，76% 的年輕用戶會選擇分期付款。先前「融360」（Rong360）調查數據也顯示，在貸款人群中，90後佔比最高，達49.31%，是亞洲同齡人中排名第一。
匯豐銀行2019年1月的調查中顯示，中國90後的債務與收入比達到1850%，他們欠各種貸款機構和信用卡發航機構的人均債務超過12萬人民幣。
中國央行數據也顯示，截至2020年6月30日，中國券信用卡逾期半年未償信貸總額已飆升至854億人民幣（約台幣3716億元），是10年前的10倍之多，這些逾期借款人中，90後幾乎占了一半。