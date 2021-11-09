採購即期AZ是笨還是壞？陳佩琪：連買疫苗都這樣還想治國
我國自購59.4萬劑AZ疫苗6日抵台，但效期僅到11月30日引發疑慮。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥解釋，因為國際間疫苗供貨不穩定，交貨時程較難確定，被台北市長柯文哲批評疫苗理由白痴，並酸莊人祥「智商只有70嗎？」柯文哲妻子陳佩琪更嗆中央「連買疫苗這種簡單的商業行為都做成這樣了，還想治國？！」
新頭殼newtalk
2021-11-09 11:13:45
陳佩琪7日在臉書發文質疑「國際極為搶手，那疫苗也應該一出廠就被搶光光才對啊， 哪需我們幫忙搶買即期品？」8日晚間再度透過臉書開嗆：「醫生或許沒有比較聰明，但至少不笨，不知道一整天下來，大家認為指揮中心的回應，是笨？還是壞？ 壞還有救（先生說承認一下，道歉就好了），但笨是無解之題啊！」
陳佩琪提到，為何買即期疫苗，中央卻回「都打的完」，就是不回答你「為什麼」。或許這些人都深黯「問A答B」的話術，但這話術只適合拿來回應誹聞八卦，對攸關人命的疫苗， 怎可用如此輕忽的態度？百姓只是想問，疫苗產能吃緊，全球都在搶貨，所以很難買，買到也很難能確定出貨日期，這很合理，但怎麼會因為難買，所以要買「即期品」？
陳佩琪表示，既然全球都在搶，這批即期品為何「放在原廠倉庫五個月」？她說：「我只知道我們買的疫苗都堅持『原廠生產、 原廠包裝、產地直送』，所以才說應該是放在原廠倉庫五個月才出貨給我們，難怪會被人質疑故意拖延。」並追問，59萬劑兩星期打的完，當然很好，只是買即期品，價錢有沒比較便宜？買疫苗是用國民稅金，人人有繳，可以給問嗎？
新聞來源為Newtalk 新頭殼