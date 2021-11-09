小時候險進特教班！醫揭「求學過程」嘆：智商不代表一切

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「我沒有轉學」，謝宗學說，在國小最後一年的某天，他忽然領悟到只要每天念一點書、每天寫一點參考書，在考前就可以把進度念完，之前都是考前一週才開始唸書趕進度，「每天唸書後，之後的段考突然拿到全班第一名，絕大多數的同學和老師懷疑我作弊」。
上了國中，他每天唸書到凌晨一點，心中只有一個念頭，就是要讓嘲笑他的人知道，即使智商不高，還是可以用時間和血汗換取成績上的優勢。腦袋好的人念一次就可以吸收，我花時間念五次、十次總可以了吧。
進入一中後，他逼自己加入演辯社，訓練上台口語表達和演講技巧，即使辯論比賽屢戰屢敗，最後還是練到上台說話的勇氣。第一次大學聯考失利，多花一年時間重考，最後如願考北部醫學系；當醫師後，他也不放過任何教學演講的機會，自掏腰包參加投影片製作和演講課程，一次一次的實戰經驗的累積，連原本非常恐懼的談話性電視節目，也硬著頭皮參與，漸漸地開始有穩定的演講邀約。
「最近聽到有關智商的問題，真不知該如何表達心中的感覺」，他坦言，在求學過程中認識很多天才，從沒有人一天到晚把智商掛嘴邊，仍是謙虛、努力完成所有的工作。出社會工作後就會知道，智商只是個人能力的一部分，解決問題的能力和待人接物的處事態度才是成功的關鍵，誇耀自己智商高或酸別人智商低，只是反應出極度不成熟的處事態度。
最後，他也在文末表示，「天生智商的高低不代表一切，後面的練習和努力才是重點，即使再怎麼努力也無法超越認真的天才，仍然可以達到某個極致，盼演適當的角色服務人群」。（編輯：郭佩蓉）