林奕華怒轟：政府買即期AZ 還一副有買就好的老大心態
針對民進黨立委蔡易餘抨擊國民黨團指責指揮中心採購即期疫苗是自打嘴巴，並附上立委林奕華委員要求指揮中心積極搶單國際疫苗提案，企圖製造國民黨亂台假象。林奕華昨日晚間回擊表示，蔡易餘委員跟民進黨團顯然故意混淆自購、搶單與捐贈三者之間，政府對疫苗效期應有基本要求的差異。
記者羅婉庭／台北報導
2021-11-09 09:58:09｜2021-11-09 09:59:08
林奕華表示，此次特別預算提案審查截止時間是今年的10月15日，提案當時，自購疫苗採購量和到貨量根本不足讓所有國人施打第一劑和第二劑，都是外國跟民間捐贈才有今天疫苗足夠的狀況。此外，國民黨質疑的是，政府按照去年既定規劃採購的疫苗，怎會這批來的卻是即期品？如果指揮中心是搶外國棄單，所以只能購入即期品或許民眾還可以接受，但依照既定採購也購買即期品，顯然政府一開始就沒把人民健康放第一。
林奕華強調，如果沒有美、日跟鴻海、台積電、慈濟的捐贈，今天台灣第一劑的覆蓋率恐怕都還沒突破5成，全台也不可能鬆綁防疫規定。因此，自己才會提案要求指揮中心積極搶單國際認證疫苗，也由於疫苗採購用的都是人民的納稅錢，國民黨團當然希望政府替人民看緊荷包，把錢花在刀口上。
林奕華強調，而捐贈疫苗則是外國友邦與國內善心企業家的義舉，所有疫苗不但沒有用到人民的納稅錢，更可謂是我國疫苗及時雨，解救我國的疫苗荒。民進黨故意不區分三者的差異，故意混為一談，「難道又是低估人民智慧？」
林奕華批評，民進黨不應該把各界捐贈疫苗視為理所當然。疫苗採購本來就是政府責任，但很遺憾的是，我國自購疫苗不但是到貨慢，現在乾脆連疫苗效期都不要求；買到即期疫苗，政府不但不檢討，還一副有買就好，效期不重要的老大心態，根本是拿民眾健康開玩笑。