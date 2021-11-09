國民黨：四大公投是民進黨過去的主張 態度轉彎厚顏無恥
年底四大公投案，成朝野攻防關鍵，國民黨今（9）日召開記者會「神主牌變鳥籠，是誰扼殺台灣民主公投？」國民黨文傳會副主委黃子哲說，四大公投中大部分都是民進黨長期追求的價值跟目標，但現在卻昨是今非、搞雙標，民進黨精神錯亂，過去堅持的理想，執政後享受權利，把價值拋諸腦後，「選贏神主牌，選輸變亂台！」
記者余祥／台北報導
2021-11-09 10:49:21
黃子哲指出，民進黨過去都大力支持公投綁大選，看看他們過去怎麼說：總統蔡英文說破鳥籠公投還權於民；行政院長蘇貞昌說，公投跟選舉一起投票，更能讓民意可以直接表現；高雄市長陳其邁說，別把公投綁大選當成毒蛇猛獸。
黃子哲批，這樣的轉變、髮夾彎，民進黨毫無悔意，簡直厚顏無恥，「袂見笑！」對得起過去民進黨的民主前輩嗎？
國民黨主席朱立倫曾說，年底公投是對民進黨的不信任投票，甚至是倒閣公投。黃子哲說，馬英九總統執政時期，要推核四公投，當時前民進黨主席蔡英文說，若國民黨公投不通過，代表民眾不信任政府，負責任的方式就是倒閣。
黃子哲表示，這次雖不是政府提的公投，但民進黨站在反對方，若公投過關，人民同意，蘇內閣負責的方式就是倒閣，用民進黨的標準檢視自己。