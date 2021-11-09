中警六分局38名績優民防義警無私付出

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第六分局於4樓禮堂辦理110年度資深及績優民防、義警人員表揚活動。本次受獎人員中，民防永福分隊長許偉英服務年資20餘年，平日除認真帶領團隊凝聚向心力外，更急公好義參與社會公益，定期號召所屬成員，前往偏鄉學校及家扶基金會等弱勢團體捐贈物資，有效提升義勇警察人員的形象，深獲肯定，另義警何安分隊小隊長廖月嬌服務年資達34年以上，從年輕至今半數歲月均奉獻給義警團體，實屬難能可貴。
分局長蔡元戎表示，分局所轄的西屯區是本市警察勤務最繁重的區域，雖然治交安的維護相當的不容易，可是整體的表現仍然相當優異，民眾對警察人員打擊犯罪、維持治安的信心以及在治安上的努力與表現，都表示高度的肯定與讚賞，這些榮耀除了分局全體警察同仁的努力外，更要感謝民防義警兄弟常年的協助。緊接著年底12月18日還有公民投票選舉、明（111）年度的加強重要節日工作、萬安演習及各項公職人員選舉，將持續借重民防、義警各位夥伴的協助。
蔡分局長更感性地感謝民防義警夥伴，秉持「警民一家、治安與共」精神，共同為西屯區治安的付出與貢獻。治安工作繁雜且警力有限，治安、交通及為民服務三大警政工作絕非單靠警察來執行，亦須仰賴民間力量的協助，包括義警、民防、義交、志工、警友，都給了分局很大的幫助。