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跌破近10年紀錄！中國氣溫「斷崖式下降」　暴雪冰封多地

▲中國北方寒流發威，首都北京於6日迎來今年冬季第一場大雪，大面積降雪、凍雨更釀成多地災害，專家也憂心未來極端氣候頻率只會更高。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國北方寒流發威，首都北京於6日迎來今年冬季第一場大雪，大面積降雪、凍雨更釀成多地災害，專家也憂心未來極端氣候頻率只會更高。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-09 10:58:42

中國北方寒流發威，首都北京於6日迎來今年冬季第一場大雪，不僅比往來提早來了23天，多地更陷入「冰封狀態」交通受阻、停班停課，中國氣象局更發布了紅、橙色預警，預計東北地區未來24小時內會遭到暴雪襲擊，而專家也擔心，未來30年中國東部地區受到極端天氣災害的頻率還會更高。

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受到強勁寒流侵襲，中國北方氣溫出現「斷崖式下降」，首都北京比往年更早迎來首次降雪，7日晚間氣溫更跌破過去10年來的最低值。目前第十九屆六中全會自昨（8）起便在北京京西賓館改採「閉門會議」；而明年2月將舉辦冬季奧運會的北京、張家口，也由河北省交通部門指揮投入45台鏟雪車、3台吹雪車進行除雪作業；正舉辦中國國際進口博覽會（進博會）的上海更是從上周的22°C，瞬間在昨日跌到了9°C，夜間預計更只有4°C。

▲中國多地受寒流侵襲，北京比以往提早23天迎來首場降雪。（圖／美聯社／達志影像）
▲北京比以往提早23天迎來首場降雪，氣溫更呈現斷崖式下降。（圖／美聯社／達志影像）
隨著氣溫驟降、暴雪持續，中國各地災情也陸續傳出，北京自6日起迎來首雪，7日中國北方就陷入大面積降雪、豪雨，中國中央氣象局指出，蒙古、遼寧；吉林、黑龍江等部分地區積雪深度將達到30至40公分。交通方面，北京多條高速道路封閉，京滬高鐵、列車誤點，兩大機場近日更有逾百班航次取消。

▲中國多地受寒流侵襲，北京比以往提早23天迎來首場降雪。（圖／美聯社／達志影像）
▲暴雪凍雨造成交通阻塞。（圖／美聯社／達志影像）
東北三省、內蒙等地區更是暴雪襲擊重點區，遼寧多地昨下午積雪已逾35公分，瀋陽市更因凍雨造成130多台車輛發生多起連環車禍，北方草原最大積雪深度達50公分，部分老城區房屋更是被積雪埋沒、牛驢受凍而死，災情慘重。

中媒報導，今年中國前後遇到強風、極端高溫、暴雨、大降溫等極端氣候災情，光是今年10月單月所有自然災害就造成896萬8千人次受災，連農作也嚴重受損，中國氣象局國家氣候中心副研究員孫劭對此也指出，未來30年中國東部地區人口、財富雖持續增長，但遇到極端高溫、降雨的頻率也將持續上升。

孫劭指出，若保持最理想的「低排放」狀態，未來30年中國東部平均高溫日也會從9.3天上升到16.4天，有10%的國土面積將面臨超過30天的高溫天氣，平均豪雨日也會從16.5天增至17.9天，有10.2%的國土面積更會迎來年均30以上的豪雨；城市氣候風險不斷加劇，中國東部三大都市圈也將成為氣候變化影響社會經濟的熱區，亟需要中國當局高度重視。

▲中國多地受寒流侵襲，北京比以往提早23天迎來首場降雪。（圖／美聯社／達志影像）
▲專家指出未來30年極端氣候帶來的災害將會加劇。（圖／美聯社／達志影像）

此外，中國今年10月中旬還爆發了新一輪的新冠疫情，至今已蔓延超過中國過半省份，過去一個星期更來到新一輪的疫情高峰，每天新增本土病例在23至59例之間，北京當局要求的「清零」政策備受挑戰，各地仍持續進行強制隔離和檢測手段，官媒報導指出，此番疫情某些中高風險地區，重疊了天氣災害波及地區，「這無疑會增加這些地區應對疫情防控工作的複雜程度，對社會治理工作而言是一個不小的考驗」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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