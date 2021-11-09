跌破近10年紀錄！中國氣溫「斷崖式下降」　暴雪冰封多地

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隨著氣溫驟降、暴雪持續，中國各地災情也陸續傳出，北京自6日起迎來首雪，7日中國北方就陷入大面積降雪、豪雨，中國中央氣象局指出，蒙古、遼寧；吉林、黑龍江等部分地區積雪深度將達到30至40公分。交通方面，北京多條高速道路封閉，京滬高鐵、列車誤點，兩大機場近日更有逾百班航次取消。
東北三省、內蒙等地區更是暴雪襲擊重點區，遼寧多地昨下午積雪已逾35公分，瀋陽市更因凍雨造成130多台車輛發生多起連環車禍，北方草原最大積雪深度達50公分，部分老城區房屋更是被積雪埋沒、牛驢受凍而死，災情慘重。
中媒報導，今年中國前後遇到強風、極端高溫、暴雨、大降溫等極端氣候災情，光是今年10月單月所有自然災害就造成896萬8千人次受災，連農作也嚴重受損，中國氣象局國家氣候中心副研究員孫劭對此也指出，未來30年中國東部地區人口、財富雖持續增長，但遇到極端高溫、降雨的頻率也將持續上升。
孫劭指出，若保持最理想的「低排放」狀態，未來30年中國東部平均高溫日也會從9.3天上升到16.4天，有10%的國土面積將面臨超過30天的高溫天氣，平均豪雨日也會從16.5天增至17.9天，有10.2%的國土面積更會迎來年均30以上的豪雨；城市氣候風險不斷加劇，中國東部三大都市圈也將成為氣候變化影響社會經濟的熱區，亟需要中國當局高度重視。
此外，中國今年10月中旬還爆發了新一輪的新冠疫情，至今已蔓延超過中國過半省份，過去一個星期更來到新一輪的疫情高峰，每天新增本土病例在23至59例之間，北京當局要求的「清零」政策備受挑戰，各地仍持續進行強制隔離和檢測手段，官媒報導指出，此番疫情某些中高風險地區，重疊了天氣災害波及地區，「這無疑會增加這些地區應對疫情防控工作的複雜程度，對社會治理工作而言是一個不小的考驗」。
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