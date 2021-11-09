天外飛來陳為民一巴掌！王家梁「眼角膜脫落」急送醫

節目《小明星大跟班》這集邀請陳為民、馬力歐、大根等人來分享為了搏出名所做的犧牲。其中對於「挨巴掌」的話題，陳為民相當有感，曾為戲打王家梁巴掌，怎料事後對方「下場慘重」，嚴重到眼角膜脫落。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-09 11:12:52｜2021-11-09 11:14:07
陳為民透露自己只要遇到打巴掌的戲，一定都是來真的，曾和和謝麗金對戲時，被打到掌印太明顯，讓導演忍不住喊卡，要求先補妝，不過他也特別表揚曾一起合作過的王家梁：「他在一部戲裡演我兒子，我打他耳光是沒有一次沒真來的，演完他直接臉紅，跟我說『為民哥不好意思，我剛剛被打到眼角膜有點脫落，我要去醫院看一下』。」王家梁的敬業程度讓全場來賓相當敬佩，唯獨吳姍儒發現了端倪：「你是先稱讚，以防他未來告你是嗎？」
大根也分享自己的經驗：「剛出道的時候很想去《全民大悶鍋》和《最大黨》，那是諧星的最高殿堂，我就每天來中天罰站看錄影，謀的就是他說這邊缺一個小弟你來。」而這機會還真被大根等到，他被九孔點名的當下心情非常激動，不料第一個任務竟然是要打九孔巴掌，這讓大根的內心十分掙扎，遲遲不敢對前輩下重手，可這卻讓九孔等到耐心全無，直接對他「示範」如何打巴掌，也因2人的互動意外有「笑」果，製作單位還將其設計成了節目固定橋段，大根便成了該節目的「挨巴掌擔當」。