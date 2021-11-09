名家論壇》盧燕俐／買股是為了投資還是投機？

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問題來了，是真外資，還是假外資？目前還無法得知，但別忘了，今年好幾檔傳產飆股，包括：鋼鐵、航運，都看到主力化身外資的身影，讓散戶誤以為是真外資買進，追高跟單套牢之後，才發現成了被倒貨的對象。
不能否認「元宇宙」題材性豐富，包括：臉書、輝達、亞馬遜和微軟等，都公開表明看好產業發展趨勢，但誰是「正港」的受惠股，誰又只是沾邊隨漲，唯有回歸個股基本面，才能判斷股價能走多遠。
參考國外分析師，大多點名繪圖晶片公司輝達、遊戲公司Roblox，以及幫輝達代工的台積電等，都是直接的受惠者；宏達電也被全球第一檔「元宇宙」ETF——Roundhill納入持股，但後續業績仍需持續追蹤，因為唯有當主要玩家都採用宏達電的設備，才能證明股價不僅是實漲，甚至還會漲不停！
不過，對一般投資人來說，管它實漲虛漲，會漲，就是好股票！所以，才有不少人對已大漲一倍的宏達電深感興趣，認為極有可能複製年初航運股模式，拉回之後繼續上攻。
股價提前反應未來景氣面，一旦企業獲利不如預期，或炒作過頭、籌碼大亂，勢必得在中途停利或停損。無論是「元宇宙」族群，或年初大漲的傳產股，建議讀者要佈局時，可以先自問：買這檔股票，是為了投資，還是投機？相信答案不同，操作策略也天差地遠。
如果是投資，看好的是長期基本面，那麼，持股占整體資金比重可較大，即使遇到短線亂流，也不會太驚慌，適時加減碼，相信能順利度過震盪期；但如果是投機，只想賺個短期價差，持股比重勢必降低，萬一股價表現不如預期，要停損或出脫，也才不會太心痛。
其實，撇開宏達電不談，台股光是上周，就有5檔股票漲幅超過兩成，包括：迅杰、聯光通、台端等，其中，迅杰單周漲幅更高達130％，相當驚人，這幾檔也有個共同特色，就是投信零持股，偶有外資進出，而這外資是真外資，還是主力化身，也需進一步釐清。
但可以肯定的是，股性過於活潑，難以駕馭，以迅杰來說，歷經連8漲之後，11月5日跌停，11月8日也大跌，投機意味濃厚。上周五才進場的散戶，想必現在很頭痛。
所以，要進場買股前，與其聽信市場謠言，不如捫心自問：是為了投資，還是投機？就比較不容易挑錯對象，永遠套在相對高點！
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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