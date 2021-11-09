以史為鏡？外媒：習近平藉過去控制未來　盼學毛終身獨裁

我是廣告 請繼續往下閱讀
六中全會自11月8日至11日在北京舉行，將近370名中央委員、中央候補委員齊聚一堂，在會議中將會通過第三個「歷史決議」，評估中共建黨百年來的歷史，並且凸顯習近平執政9年來的功績。評論指出，習近平將會成為繼毛澤東與鄧小平之後，第三位做出這種安排的領導人，而「習近平想表明他和他們一樣重要」。明確的訊息顯示出，習近平的威權主義也將延續更長的時間。
評論表示，習近平想在共產黨黨史上留下紀錄的方法很多，也有多種方式可以表明他不打算在二十大下台。不過習近平為什麼選擇六中全會的第三次歷史決議來奠定地位，評論指出，這可以從喬治歐威爾的知名小說《1984》中看出端倪，「誰控制了過去，誰就控制了未來；誰控制了現在，誰就控制了過去。」
評論直指，習近平想要一個新版本黨史，來掩蓋毛澤東時代的恐怖，忽略近代的歷史，並且暗示習近平正在帶領國家走向光明的未來。《1984》中的真理部（Minitrue）就是在提醒習近平的中國是如何運作。
有鑒於蘇聯已故前領導人史達林在過世3年之後，前領導人赫魯雪夫對史達林猛烈抨擊。習近平憂心中國也發生類似狀況，因此也提前「鋪路」，先前鼓勵民眾檢舉任何對黨史的批評，若嘲弄民族英雄也將會認定為犯罪。
不過評論認為，習近平急於創造個人崇拜，儘管做法比毛澤東溫和許多，但其專橫的統治風格為許多人帶來痛苦，尤其是新疆以及香港。習近平一心要維穩，雖然不會像毛澤東一樣瘋狂，試圖加速共產主義烏托邦的到來，進而引發飢荒。但習近平正在用數位技術來創建「黨無所不在」的控制系統。
評論指出，習近平在毛澤東身上看到了共產黨需要的強人模樣。中共領導職務終身制於1982年《憲法廢除》，但外界猜測習近平明年可能會恢復其制度，以安撫毛澤東的靈魂。但對於西方來說，習近平成為終身獨裁者的可能性已經足夠令人擔憂，現在習近平不讓人們審視黑暗、痛苦的過去，更令人憂心忡忡。