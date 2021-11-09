COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

以史為鏡？外媒：習近平藉過去控制未來　盼學毛終身獨裁

▲《經濟學人》評論指出，習近平在毛澤東身上看到了共產黨需要的強人模樣。（圖／美聯社／達志影像）
▲《經濟學人》評論指出，習近平在毛澤東身上看到了共產黨需要的強人模樣。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-09 11:44:17｜2021-11-09 11:48:54

為期4天的「中國共產黨第19屆中央委員會召開的第六次全體會議」（簡稱「六中全會」）於8日在北京開幕，根據釋出消息，這一次六中全會將會通過中共歷史上第三個「歷史決議」，並且凸顯中國國家主席習近平執政9年以來的功績。《經濟學人》評論指出，習近平迫切需要在歷史中留下自己的印記，並透過新版本黨史，來暗示他正帶領國家走向光明未來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
正當各國領導人忙著到羅馬和蘇格蘭格拉斯哥參加G20高峰會以及COP26氣候峰會時，自疫情大流行開始一直避免與外界接觸的習近平卻接連缺席，《經濟學人》評論文章指出，習近平似乎比較喜歡「在家裡思考」，因為六中全會召開在即，這場會議的首要議題將是習近平認為至關重要的話題—黨的歷史。「雖然這看起來很奇怪，但習近平迫切需要在歷史中留下自己的印記。」

六中全會自11月8日至11日在北京舉行，將近370名中央委員、中央候補委員齊聚一堂，在會議中將會通過第三個「歷史決議」，評估中共建黨百年來的歷史，並且凸顯習近平執政9年來的功績。評論指出，習近平將會成為繼毛澤東與鄧小平之後，第三位做出這種安排的領導人，而「習近平想表明他和他們一樣重要」。明確的訊息顯示出，習近平的威權主義也將延續更長的時間。

評論表示，習近平想在共產黨黨史上留下紀錄的方法很多，也有多種方式可以表明他不打算在二十大下台。不過習近平為什麼選擇六中全會的第三次歷史決議來奠定地位，評論指出，這可以從喬治歐威爾的知名小說《1984》中看出端倪，「誰控制了過去，誰就控制了未來；誰控制了現在，誰就控制了過去。」

評論直指，習近平想要一個新版本黨史，來掩蓋毛澤東時代的恐怖，忽略近代的歷史，並且暗示習近平正在帶領國家走向光明的未來。《1984》中的真理部（Minitrue）就是在提醒習近平的中國是如何運作。

有鑒於蘇聯已故前領導人史達林在過世3年之後，前領導人赫魯雪夫對史達林猛烈抨擊。習近平憂心中國也發生類似狀況，因此也提前「鋪路」，先前鼓勵民眾檢舉任何對黨史的批評，若嘲弄民族英雄也將會認定為犯罪。

不過評論認為，習近平急於創造個人崇拜，儘管做法比毛澤東溫和許多，但其專橫的統治風格為許多人帶來痛苦，尤其是新疆以及香港。習近平一心要維穩，雖然不會像毛澤東一樣瘋狂，試圖加速共產主義烏托邦的到來，進而引發飢荒。但習近平正在用數位技術來創建「黨無所不在」的控制系統。

評論指出，習近平在毛澤東身上看到了共產黨需要的強人模樣。中共領導職務終身制於1982年《憲法廢除》，但外界猜測習近平明年可能會恢復其制度，以安撫毛澤東的靈魂。但對於西方來說，習近平成為終身獨裁者的可能性已經足夠令人擔憂，現在習近平不讓人們審視黑暗、痛苦的過去，更令人憂心忡忡。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲評論認為，習近平急於創造個人崇拜，儘管做法比毛澤東溫和許多，但其專橫的統治風格為許多人帶來痛苦。（圖／美聯社／達志影像）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀