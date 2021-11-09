「瑜伽界張柏芝」開深U攻頂　放送完美胸型、小蠻腰

「瑜伽界張柏芝」夏米雅Miya日前與好友們一起去旅行，這次來到基隆嶼，在導遊的介紹下，一路搭遊艇環島、爬山，邊玩還邊做瑜伽。引人注意的是，她攻頂時身穿緊身的運動Bra，Bra開出深U，讓完美胸型大方見客。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-09 12:02:30
夏米雅分享之前去蘭嶼、小琉球、沖繩都是搭船和郵輪，並沒有暈船，「所以我自信滿滿，自己心裡覺得弱咖才會暈船，拒吃暈船藥就上船了，沒想到『乘風破浪的姐姐』是沒有那麼好當的，這次的旅程我們遇到超大的風浪，站在甲板一定要抱著柱子才不會跌倒，帽子差點被風吹到海裡去。」夏米雅也拍攝了許多美照，照片裡，她穿著運動背心、緊身褲，露出小蠻腰，模樣非常性感。
此外，夏米雅提到，現在每周都固定會在臉書直播「Miya瑜珈道晚安」，只是PO出的瑜伽動作和影片會被網友歪樓留言：「真羨慕妳未來的『腦公』，想報名」、「各種姿勢都能駕馭，太幸福了」、「可以被凹來凹去靈活度十足」。夏米雅害羞表示說：「網友的想像力太豐富了，但瑜伽動作能造成討論是我非常開心的。透過每週線上一小時討論健康課題覺得很有意義，這些高階動作都需要時間的累積才能做需要循序漸進，不然很容易會受傷。」