超商匯款被疑是車手！單親媽控警執法過當 三重警回應了
8日晚間9時許，新北市三重區一名單親媽媽林姓女子，到超商使用ATM匯款給主管時，恰巧碰上三重分局一名員警到場巡簽，林女控訴該名員警「懷疑她是詐騙集團車手」，並對她進行盤查，甚至質疑她「跟詐騙集團聯絡」，讓林女氣憤控訴PO網，抱怨警方不分清白、執法過當。對此三重分局回應，因疫情期間詐騙案件增多，才會多加留意，強調整個過程合乎規定，後續會加強同仁教育訓練。
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 12:45:33
據了解，林女指控於8日晚間，到三重區正義南路的超商、使用ATM匯款2400元，這時一名警員來ATM旁簽巡邏表，見到她持手機操作ATM，竟表示「懷疑妳是詐騙車手」，林女表示雖然自己立即否認，但員警仍懷疑她跟詐騙集團聯絡，讓她因此感到又羞又怒，且之後她也乖乖配合出示證件，但警員卻不遲遲願歸還，甚至還想拿她手機並搜索隨身包包。
最後該員警確認林女並非車手後就離開，但林女覺得受辱，所以PO文控訴員警執法過當。9日上午，三重分局針對此事回應，表示該員警當時見到林女持手機、操作ATM，直覺認為她恐遭詐騙抑或是提款車手，才會主動上前關心，整個盤查過程合乎規定，且證件經檢查完也歸還女方，造成民眾誤解的部分，將加強同仁執勤技巧與應對態度。（編輯：林盈君）