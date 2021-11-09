日職／下午沒換穿搭 新庄剛志：讓你們期待落空了嗎？
日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士「Big Boss」新庄剛志8日在秋訓上演「時裝秀」，上午、下午各穿上不同的運動衣現身球場引起日本、台灣媒體注目。9日早上新庄剛志身穿黑白配色的知名運動品牌運動衣現身，不過下午他並未如8日一樣更換行頭，還向等待的記者笑說：「讓你們期待落空了嗎？」
記者黃泓哲/綜合報導
2021-11-09 13:52:49
新庄7日以黑色夾克配上紳士帽搭乘飛機前往沖繩，8日早上視察球隊秋訓時以一身紅色運動裝現身，配上IG預告的「紅色戰靴」，不過下午新庄剛志則換了一身黑色勁裝，帽子、外套和褲子都有明顯的紅色品牌logo，相當有自己的「新庄流堅持」。
9日上午新庄剛志穿上黑、白配色的知名運動品牌衣服現身在球場，證明自己不只能駕馭亮眼的紅色運動裝，黑白簡約搭配的運動套裝更能展現出年近50仍維持訓練的精實身材。
下午當全部日本媒體等待新庄剛志第4套衣服時，他卻穿著一樣的黑白運動裝現身，並對等待的日本媒體笑說：「讓你們期待落空了嗎？」引起現場一陣爆笑。
雖然黑白運動套裝沒有更換，不過《日刊體育》點出細部其中玄機，指出新庄的鞋子從金色換成紅白配色的運動鞋，並且從棕色頭巾換成了黑色棒球帽，並且露出穿在運動衣內的貼身紅色運動衣，算是相當強調細節的小變化。