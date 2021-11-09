iPhone注意！臉書偷讀數據「能知躺臥」 研究員建議刪除
臉書（Facebook）母公司在改名為「Meta platforms」之前，曾遭隱私審查問題纏身，雖然先前臉書宣布將正式關閉「臉部辨識系統」，且過去從10億用戶收集而來的相關資料，也將全數刪除清空。不過近日有國外研究員針對iPhone用戶發出警告，臉書被抓包會秘密搜集用戶的敏感數據，且無人能意識到。除了將臉書APP刪除之外，沒有辦法能夠阻止臉書侵犯隱私的追蹤行為。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-09 13:57:50｜2021-11-09 13:59:18
根據《Forbes》（富比世）報導，國外兩名安全研究人員Talal Haj Bakry和Tommy Mysk發現，iPhone用戶即使已經禁止追蹤位置與數據，臉書仍會繼續讀取「手機加速度計」（Accelerometer），透過震動模式相同的用戶分組，來推斷用戶是否正在搭乘交通工具。
研究人員表示，雖然加速度計的數據看似無害，但是App能將其構成測量結果，計算出用戶的心率、運動，甚至是精確的位置，判斷出用戶使用手機時是躺著、坐著或是行走當中。
研究人員警告，臉書使用加速度計來追蹤用戶的動作行為，「監控」用戶一天的時間分配、特定地點，或是活動以及應用程式服務。令人擔憂的是，這些數據會將用戶附近的人進行分組，無論是否與他們認識。
臉書曾經證實，使用加速度計數據反映在震動模式報告等功能，以及例如360度全景照片或是平移拍攝等相機功能，但這無法解釋為什麼是持續追蹤，而不是僅在使用相機時讀取。
除了臉書之外，「Meta」公司旗下的Instagram、WhatsApp等APP都有相同的狀況，其中只有WhatsApp能停掉該功能，且確保資料不外傳。研究人員另外測試了 TikTok、微信、iMessage、Telegram和Signal都未出現類似情形。
最嚴重的問題是「沒有透明度」，用戶不會收到臉書正在追蹤此數據的警告，也沒有任何啟用或停用追蹤的設定，用戶是不會知道App是否正在測量他們的心率。研究人員指出，唯一解決辦法就是刪除App，或是等iPhone未來推出可以限制App讀取手機加速度計的功能。