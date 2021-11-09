未開放混打！第14輪3廠牌疫苗分流　11日起開放預約　

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心說明，本次AZ疫苗第二劑提供滿8週以上可接種，意即預約平台顯示第二劑可施打日為11月27日(含)前者均可接種；莫德納疫苗第二劑提供滿4週以上可接種，意即預約平臺顯示第二劑可施打日為12月25日(含)前者均可接種。本期開放對象將於11月10日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約分流時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。
指揮中心提醒，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。另10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。
指揮中心另指出，平台意願登記將於11月10日下午2時起，重新開放意願登記或修改。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。