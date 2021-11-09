曾促巴黎協議！歐巴馬登COP26　批中俄領袖缺席令人沮喪

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歐巴馬周一（8日）於氣候峰會上發言批評，美國前任總統川普上任後，就單方面退出了《巴黎氣候協定》，並不滿表示無論氣候或大自然，是不會管領導美國的政黨是誰，氣候變遷對美國的影響更是不分黨派的，同時也承諾美國將在現任總統拜登的領導下，重新發揮領導力。
在一場針對太平洋島國召開的會議上，歐巴馬指出自2015年達成巴黎氣候協定以來，「我們距離目標還很遠」，更抨擊中國、俄羅斯這兩個全球最大的碳排放國，其領導人習近平、普丁（Vladimir Putin）拒絕與會，「這反映政府缺乏迫切感，且有意維持現狀」，更稱這不僅是全球的共同危險也是一項恥辱，令人感到遺憾。
此外，他也向國內喊話，先是將矛頭轉向共和黨員，批評這些「對氣候科學抱持敵意」的保守派，指出美國若是被海平面上升淹沒，或農作遭野火焚盡，「這跟你是民主黨或共和黨一點也無關」；另外也鼓勵關注氣候議題的年輕人更積極採取行動，並舉號召為氣候變遷發起罷課活動的瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）為例，指出大家必須說服不關心氣候議題的人，才能敦促政府採取有力行動回應氣候議題。
然而誠如其他富國面臨的問題，富裕國家必須承擔起更重的責任幫助應對氣候變遷，例如通過相關預算、資助開發中國家，然而大部分易受極端氣候影響的窮國卻被要求將資金用於減少碳排，而無法用來及早應對海平面上升、野火氾濫、水患等問題；而富國領袖仍搭乘私人飛機與會的行為也飽受非議。