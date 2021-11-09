COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

曾促巴黎協議！歐巴馬登COP26　批中俄領袖缺席令人沮喪

▲美國前總統歐巴馬在今年聯合國氣候峰會（COP26）上抨擊中、俄領導人的缺席，並承諾美國將在拜登政府下重回領導角色。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統歐巴馬在今年聯合國氣候峰會（COP26）上抨擊中、俄領導人的缺席，並承諾美國將在拜登政府下重回領導角色。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-09 14:25:07

今年聯合國氣候峰會（COP26）於英國格拉斯哥展開，然而由於近年來2015年巴黎氣候協定（Paris Agreement）簽署國所承諾碳排放減緩速度不力，外界也對此會議施壓，要求採取實際且具決定性的行動，而促成巴黎協議的美國前總統歐巴馬（Barack Obama）也在氣候峰會登場發表演說，除了提到缺席四年的美國「回來了」，也對2百餘與會國施加政治壓力，要求在減排、解決氣候危害上做出更有力的行動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國前總統歐巴馬於任內曾主導世界各國共同簽訂《巴黎氣候協定》，內容主要規定締約國致力推動減碳政策，目標是本世紀末全球氣溫升幅控制不超過攝氏2度，最理想是控制在1.5度以內，並藉由每五年檢討各國的貢獻來提供氣候融資，協助開發中國家應對氣候變遷，被視為歐巴馬任內重要政績之一。

▲美國前總統歐巴馬在氣候峰會上抨擊中、俄領導人缺席。（圖／美聯社／達志影像）
▲2015年簽訂的《巴黎氣候協定》要求簽署國提交減排計畫。（圖／美聯社／達志影像）
歐巴馬周一（8日）於氣候峰會上發言批評，美國前任總統川普上任後，就單方面退出了《巴黎氣候協定》，並不滿表示無論氣候或大自然，是不會管領導美國的政黨是誰，氣候變遷對美國的影響更是不分黨派的，同時也承諾美國將在現任總統拜登的領導下，重新發揮領導力。

在一場針對太平洋島國召開的會議上，歐巴馬指出自2015年達成巴黎氣候協定以來，「我們距離目標還很遠」，更抨擊中國、俄羅斯這兩個全球最大的碳排放國，其領導人習近平、普丁（Vladimir Putin）拒絕與會，「這反映政府缺乏迫切感，且有意維持現狀」，更稱這不僅是全球的共同危險也是一項恥辱，令人感到遺憾。

▲美國前總統歐巴馬在氣候峰會上抨擊中、俄領導人缺席。（圖／美聯社／達志影像）
▲對於中、俄兩碳排大國的領導人缺席，歐巴馬表示令人遺憾，同時也進行政治施壓。（圖／美聯社／達志影像）
此外，他也向國內喊話，先是將矛頭轉向共和黨員，批評這些「對氣候科學抱持敵意」的保守派，指出美國若是被海平面上升淹沒，或農作遭野火焚盡，「這跟你是民主黨或共和黨一點也無關」；另外也鼓勵關注氣候議題的年輕人更積極採取行動，並舉號召為氣候變遷發起罷課活動的瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）為例，指出大家必須說服不關心氣候議題的人，才能敦促政府採取有力行動回應氣候議題。

然而誠如其他富國面臨的問題，富裕國家必須承擔起更重的責任幫助應對氣候變遷，例如通過相關預算、資助開發中國家，然而大部分易受極端氣候影響的窮國卻被要求將資金用於減少碳排，而無法用來及早應對海平面上升、野火氾濫、水患等問題；而富國領袖仍搭乘私人飛機與會的行為也飽受非議。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀