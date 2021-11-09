律師酸顏家欠1.8億！轉頭秒發「不同意變成消波塊」聲明
日前，資深媒體人周玉蔻爆料，指顏清標積欠銀行1.8億元、且長達10年都未還，甚至用脫產方式耍賴，並加碼痛批顏寬恒、顏莉敏，霸佔法拍屋當服務處，周玉蔻甚至秀出法院公文，來證明所言非虛。對此，律師林智群也在臉書分析，並表示「這就是他(顏清標)的本事了」，緊接著更秒發「不同意變消波塊」聲明，引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 15:13:12
據了解，周玉蔻爆料顏家爭議，先是指顏清標欠銀行1.8億元，且最大苦主是國泰、華南兩家銀行，之後又痛批顏寬恒、顏莉敏，霸佔法拍屋當服務處。周玉蔻指出，顏家位於沙鹿的4層樓透天厝，因未按時支付利息、遭銀行法拍，但顏家至今仍霸佔且當成服務處，逼得法院無法點交3度流標。
對此，律師林智群於臉書分析指出「欠銀行錢不是罪惡，這裡一堆人繳房貸的，也是欠銀行錢啊！不過如果顏董可以在只提供四筆不動產（鑑定價960萬元）作擔保的情況下借到1.8億元，這就是他的本事了。」又稱「房子裡面還有兒子服務處占用，法院還沒辦法點交」、「壓低法拍價格後再由小孩出面拍定買回」、「這就是專業」、「如果銀行可以讓我這樣借我一定發願造橋鋪路」但隨後不到1小時，他又發文「本人不同意變成消波塊，特此聲明。」
其他網友則開玩笑表示「海景第一排，不好嗎？」、「生死狀已簽」、「同不同意，要問媽祖」、「瀝青公會表示已收到」、「林律師真是大氣，把自己拿出來當祭品給人投票同意要不要變成消波塊，可以辦個投票嗎」、「律師抱歉！海景第一排滿了喔！你要不要改選高樓層的View會比較好！」。（編輯：林盈君）