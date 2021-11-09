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對抗無聲殺手「肝癌」　二線抗血管新生標靶健保藥物新選擇

對抗無聲殺手「肝癌」　二線抗血管新生標靶健保藥物新選擇
對抗無聲殺手「肝癌」　二線抗血管新生標靶健保藥物新選擇

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2021-11-09 15:00:47



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【健康醫療網／記者賴欣平報導】肝癌早期症狀不明顯，若高風險族群無及時篩檢，當出現黃疸、食慾差、體重快速下降等症狀，通常已是晚期肝癌！尤其肝癌晚期治療易有療效不佳、副作用強、費用高等困境，近來新一代肝癌二線標靶藥物通過健保給付，針對單一標靶作用抑制腫瘤血管新生，可讓一線治療後效果不彰，或是無法接受一線藥物副作用的肝癌患者，也能多一個疾病治療的選擇，此藥物也於今年五月納入健保給付，讓符合條件的患者緩解經濟壓力。

B、C型肝炎為肝癌高風險　早期介入降低復發率

罹患新冠肺炎常伴隨發燒、咳嗽等明顯症狀，在疫情升溫時期，民眾不時會檢視自己是否有相關症狀出現，但素有「無聲殺手」之稱的肝癌，挾帶高致死率卻常為人所忽略。

高雄長庚紀念醫院副院長盧勝男提醒，台灣肝癌患者約有80％以上為Ｂ、Ｃ型肝炎帶原者，這些高危險群應定期作肝癌篩檢，包括施作超音波檢查及抽血檢驗甲型胎兒蛋白（α-Fetoprotein, AFP）對於發生肝癌的個案可以早期診斷出來。

單一標靶抗血管新生藥物納健保　晚期肝癌新希望

當肝癌細胞有遠處轉移、腫瘤血管侵犯、淋巴結侵犯、肝門靜脈侵犯等情形，即為肝癌晚期，通常需施以全身性治療。近來標靶藥物發展快速，肝癌二線治療也推出新一代抗血管新生標靶藥物，患者若一線標靶藥物治療失敗，可申請健保給付使用。

盧勝男副院長解釋，腫瘤生長需要養分，便會新長出許多血管來獲取養分，藥物阻斷、不讓血管長出，癌細胞就無法繼續生長。盧副院長也強調，該藥物使用條件為甲型胎兒蛋白數值超過400ng/mg以上肝癌患者，因其為單一標靶藥物，副作用會較傳統多標靶藥物來的少，提供肝癌二線治療新選擇。

肝癌患者可打新冠疫苗？　醫：先養病最重要

盧勝男副院長分享，近來診間最常被問到的問題，就是「肝癌患者能否施打新冠疫苗？」。

其實不管是施打疫苗或是治療肝癌，患者只要努力把身體狀況控制好，平時顧肝、少菸酒、保持良好作息，身體功能強就越有進行各種治療行為的本錢，在此前提下，可隨時關注疫苗預約訊息，並在施打前與主治醫師討論。

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