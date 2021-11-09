對抗無聲殺手「肝癌」　二線抗血管新生標靶健保藥物新選擇

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B、C型肝炎為肝癌高風險 早期介入降低復發率
罹患新冠肺炎常伴隨發燒、咳嗽等明顯症狀，在疫情升溫時期，民眾不時會檢視自己是否有相關症狀出現，但素有「無聲殺手」之稱的肝癌，挾帶高致死率卻常為人所忽略。
高雄長庚紀念醫院副院長盧勝男提醒，台灣肝癌患者約有80％以上為Ｂ、Ｃ型肝炎帶原者，這些高危險群應定期作肝癌篩檢，包括施作超音波檢查及抽血檢驗甲型胎兒蛋白（α-Fetoprotein, AFP）對於發生肝癌的個案可以早期診斷出來。
單一標靶抗血管新生藥物納健保 晚期肝癌新希望
當肝癌細胞有遠處轉移、腫瘤血管侵犯、淋巴結侵犯、肝門靜脈侵犯等情形，即為肝癌晚期，通常需施以全身性治療。近來標靶藥物發展快速，肝癌二線治療也推出新一代抗血管新生標靶藥物，患者若一線標靶藥物治療失敗，可申請健保給付使用。
盧勝男副院長解釋，腫瘤生長需要養分，便會新長出許多血管來獲取養分，藥物阻斷、不讓血管長出，癌細胞就無法繼續生長。盧副院長也強調，該藥物使用條件為甲型胎兒蛋白數值超過400ng/mg以上肝癌患者，因其為單一標靶藥物，副作用會較傳統多標靶藥物來的少，提供肝癌二線治療新選擇。
肝癌患者可打新冠疫苗？ 醫：先養病最重要
盧勝男副院長分享，近來診間最常被問到的問題，就是「肝癌患者能否施打新冠疫苗？」。
其實不管是施打疫苗或是治療肝癌，患者只要努力把身體狀況控制好，平時顧肝、少菸酒、保持良好作息，身體功能強就越有進行各種治療行為的本錢，在此前提下，可隨時關注疫苗預約訊息，並在施打前與主治醫師討論。