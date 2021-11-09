高風險HER2陽性乳癌　兩年輔助治療提高存活率

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天主教聖馬爾定醫院血液腫瘤科林靜怡醫師說，目前針對HER2陽性早期乳癌患者的術後輔助治療，主要是希望能把手術後殘存的癌細胞殺死，降低患者復發的機率。如果患者的腫瘤體積比較大，或是已經發生淋巴結的轉移，就屬於HER2陽性中，復發風險較為高的族群，這類病患即使接受輔助治療預防癌細胞再次捲土重來，仍有較高的機率會發生復發。目前美國國家癌症指引建議，針對這類高風險族群，可在使用完一年單株抗體輔助標靶治療之後，接續使用一年的小分子標靶藥物作為強化輔助治療，降低患者的復發及轉移風險。
病理未完全緩解者 再降復發率
根據國外臨床研究，若是使用於HER2陽性有發生淋巴結轉移的病患身上，在單株抗體輔助標靶治療一年後，接續使用小分子標靶藥物治療一年，比單純使用單株抗體一年，可以再降低五年內30%的復發風險。術前輔助治療後仍有腫瘤（病理未完全緩解）的HER2陽性乳癌病人身上，完成總共兩年的輔助治療與強化輔助治療，可以降低11.9%的疾病復發率，提升13.2%的存活率。
預防性給藥 可降低副作用發生
很多人在癌症用藥上，會特別擔心藥物帶來的副作用。天主教聖馬爾定醫院血液腫瘤科蕭士銓主任解釋，臨床上這類小分子標靶藥物常造成的副作用是腹瀉與腸胃不適，但只要搭配適當之輔助藥物，就可以預防副作用的發生，臨床上因為副作用而停藥的病人比例也會少很多。
小分子強化輔助治療 突破性提升HER2陽性乳癌存活率
蕭士銓主任補充，這類小分子標靶藥物的誕生，是早期HER2陽性乳癌的一大突破，近年來HER2陽性早期乳癌治療上雖然不斷有新藥與新的臨床研究，但這些新的進展對於降低病患的復發並沒有帶來明顯的進步。然而這類小分子標靶藥物的問世，提供具高風險復發之早期乳癌患者一個兼具治療便利（口服）與有效降低復發風險的好選擇，但病患仍須持續回診追蹤，即可提早達到及早發現及早治療的目標。