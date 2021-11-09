防疫在家吃美食紓壓？　高危險群當心糖尿病提前報到

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▲胰島素問世至今(2021)剛好100周年，自研發以來一路協助患者穩定血糖、降低胰臟負擔，現階段也有複方胰島素可以協助同時調控飯前與飯後血糖。
糖尿病年輕化 更易忽略相關警訊
近年來糖尿病已有年輕化趨勢，特別是第二型糖尿病人數大幅增加，然而，許多患者身處糖尿病前期卻渾然不覺！知名糖尿病診所院長陳炳錕醫師表示，糖尿病與飲食息息相關，疫情期間活動量減少、經常叫外送美食解決三餐等因素都容易造成血糖劇烈波動，如果本身屬於高齡族群或是有糖尿病家族史更要提高警覺。前述個案雖然父母都是糖尿病患者，卻因為年輕而輕忽糖尿病的警訊，等到有明顯症狀確診糖尿病時，高血糖已侵蝕大小器官的健康，各式併發症的風險也大幅提高。
▲知名糖尿病診所院長陳炳錕醫師
處於糖尿病前期 可藉由調整生活習慣恢復血糖
界定糖尿病前期有3個條件：(1)空腹血糖介於100-120mg/dL (2)口服葡糖糖測試下，血糖值介於140-199 mg/dL (3)糖化血色素介於5.7-6.4%。陳炳錕醫師進一步說明，當患者處於糖尿病前期時，身體處理血糖的能力變差，需要更積極的調整生活習慣讓血糖恢復正常，避免攝取過多高升糖指數的食物，如精緻澱粉製成的米飯麵食、高糖分的水果，若是已經確診糖尿病也應該正視問題，及早治療以防併發症的發生。
確診時胰臟功能剩一半 及早接受胰島素治療
陳炳錕醫師指出，部分糖尿病前期或是初診斷糖尿病的患者對治療常有抗拒心態，甚至誤以為血糖高只是短期性的問題。其實，患者的胰臟功能在確診糖尿病時往往僅剩一半，處理血糖的能力也不佳，迫使胰臟需要拼命運作，應該立即接受治療穩定血糖。當患者的糖化血色素高於6.5%、空腹血糖超過120 mg/dL時會先以口服降血糖藥物治療，尤其對於年輕族群而言，胰臟是要使用一輩子的器官，也建議及早接受胰島素治療以保護胰臟功能。
胰島素問世至今(2021)剛好100周年，自研發以來一路協助患者穩定血糖、降低胰臟負擔，現階段也有複方胰島素可以協助同時調控飯前與飯後血糖，相較於傳統胰島素，一天一次的治療模式更加有效方便，也不易發生低血糖、體重增加的副作用。陳炳錕醫師舉一名40歲個案為例，這名患者本身具糖尿病家族史，確診時糖化血色素高達近9%，考量到併發症風險，與醫療團隊討論後選擇施打胰島素，治療半年後糖化血色素降到5%，僅靠飲食控制即可穩定血糖，只須定期回診追蹤，不用加上藥物治療。好好正視高血糖帶來的影響，積極配合醫療團隊治療，其實血糖控制沒有那麼困難。
MAT-TW-2101548-1.0-2021/10
資料來源： healthnews.com.tw