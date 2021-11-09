新垣結衣老公2度腦出血「開顱保命」　遺願曝光

日本男星星野源今年5月宣布娶了「嬌妻」新垣結衣，重磅消息讓大票粉絲心碎一地，但也只能含淚祝福。星野源近日在節目上回憶，過去曾兩度腦出血，短短半年內動了兩次開顱手術，術前連遺願都已經想好，「真的很絕望」。
娛樂中心／綜合報導
2021-11-09 15:34:04｜2021-11-09 15:52:15
星野源2012年12月22日在錄音室頭痛到暈倒，緊急送醫後被診斷是蛛網膜下腔出血，隨即暫停所有演藝活動，進行腦部手術，沒想到，隔年2月才復出，6月底回診又發現腦出血，為防止復發，決定接受第二次開顱手術，直到9月26日才對外宣布手術成功。
對此，星野源在節目《日曜日的初耳學》提及這段經歷，坦言發病時，頭痛到想嘔吐，長達3天都不能移動，非常絕望，一度害怕以後無法繼續工作，認為是自己運氣好，遇到好醫生才保住一命。
怎料，術後回到工作崗位沒幾個月，又要進手術房，星野源記得動第二次開顱手術前，醫師跟他說「不知道救不救得了，但是我們會盡全力」，星野源便想，如果手術真的不成功，就把自己的故事拍成電影，得到的報酬則留給工作人員及家人。
2度從鬼門關走一遭，星野源表示，不是不想談生病的事，而是盼望分享自身例子，讓醫院的病友能知道，絕望後一定會迎來希望，就像他現在可以開心的工作。（編輯：楊穎軒）