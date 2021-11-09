成大醫學系大二生「代刀手術」違法？陳時中：聽起來有
成功大學醫學系一名二年級學時，遭爆料「代刀」替病患進行縫合手術有違法疑慮，成大對此澄清，術後傷口縫合是在主治醫師現場指導下進行，並無違法。衛福部長陳時中今（9）日在指揮中心記者會被問及此議題時表示，案件初步「聽起來像有違法」，尚需要台南市政府衛生局釐清、再由衛福部來認定。
編輯中心／綜合報導
2021-11-09 15:11:50｜2021-11-09 15:41:54
同為指揮中心指揮官的衛福部長陳時中，在今日的疫情記者會上，被媒體問及成功大學醫學系大二生為病患進行縫合手術一事，他表示，基本上聽起來像是有違法，但相關事實仍須由台南市政府衛生局進行調查釐清，如果有需要，衛福部會幫忙認定。
至於校方則在稍早發布聲明回應，該名學生在大一時，就已在開刀房實習約1年，整個暑假也幾乎都在醫院外科見實習，並在主治醫師、手術室專責護理師及開刀房護理師的指導下，學習刷手，無菌概念及如何當稱職的助手，也有在部分手術過程擔任第三助手，以就近觀摩學習，手術過程及行為都是主治醫師主導並執行，報載學生「代刀手術」不是事實，術後傷口縫合，也是在主治醫師現場指導下進行。