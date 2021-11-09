中警澄清「辣新聞」周玉蔻所述　警方依法行政

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一、有關周主持人與蔡局長通話最後，周主持人已表示「謝謝你喔！我應該要過幾天再去找你這個報案」故蔡局長以為已通話結束而掛斷，並非刻意為之，如周主持人有誤解，在此向周主持人表達歉意。
二、節目提到有2位爆料人陳述與顏民之借貸情事，案經轄區分局立即指派幹部親訪2位當事人，陳姓當事人表示有關借貸情事，已進入強制執行階段，係屬民事案件；另易姓當事人係對大甲鎮瀾宮董事長人選有意見，渠等2人目前均尚無遭危害或人身安全疑慮之情事，且不需要向警方報案。
三、節目內容提到以電話報案之程序，依刑事訴訟法第242條第1項：「告訴、告發應以書狀或言詞向檢察官或司法警察官為之；其以言詞為之者，應制作筆錄。……」故受理報案須由報案人陳述案件事實經過(人、事、時、地及事件內容等) 或提供具體書面資料(如告訴狀等)，由警方據以偵辦。因此，正式報案需請報案(被害)人配合完成筆錄製作，以完備司法程序。
臺中市政府警察局強調：警察肩負治安維護責任，保護民眾人身安全，對人民不受任何暴力威脅、恐嚇責無旁貸，對於任何治安問題，均會秉持治安專業、嚴正執法、除惡務盡的決心，採取主動、積極的作為因應，為維護此次臺中市立法委員第二選區補選期間公平公正，除本於職責主動蒐報查察賄選、選舉賭盤、暴力介入選舉等案件，以淨化選前治安環境，並呼籲如民眾發現任何疑似違法情資，請踴躍撥打110專線或任何警察單位報案，警方將嚴密保護檢舉者身分，立即追查偵辦，並報請管轄地檢署檢察官指揮偵辦，嚴正執法，以保障社會安全、人民安心。