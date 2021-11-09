談元宇宙應用國際化 施振榮：台灣量能夠、內容還要努力
元宇宙話題正燒，宏碁創辦人施振榮與法藍瓷創辦人陳立恒，推動台灣文化內容與科技的跨域創新，以及藝文數位展演的產業化，經過一年多的規劃，於台北101大樓5樓首創5G+4K全沉浸數位展演平台「双融域」。施振榮今（9）日指出，所有的資訊設備都有機會參與元宇宙的未來發展，我們台灣科技島絕對有這個能量，但內容上還要去努力，這樣的場域，元宇宙概念可以都來嘗試，藝術家也可以跨領域做出差異，有機會走出台灣、站上國際。
記者許家禎/台北報導
2021-11-09 15:41:06｜2021-11-09 15:45:08
施振榮今日指出，過去藝文團體整個受到市場的限制，有時成本很高，很難有商業化的機會，但利用「双融域」這樣的場域，可以進一步創造價值，市場也可以國際化。尤其數位展演是全世界大潮流，台灣又是科技島，本身科技能量很足夠，只要付諸到藝文內容上，就有機會可以在國際上發光發熱。
施振榮表示，沉浸式視覺藝術發展在國際如法國、日本都有，但把表演藝術視覺化用沉浸式的場域，這應該是頭一次，一方面可傳達文化內容，同時色彩表演又能在國際上有差異化，「又美又有意思」！而提到近來很夯的元宇宙，他說「双融域」沉浸式的場域，元宇宙概念都可以嘗試，藝術家在這裡可以思考未來能利用這個場域做出新的創作。
施振榮強調，依據國外的經驗，沉浸式展演有利可圖，但要創造流行。他也說現在所有的資訊設備都有機會參與元宇宙的未來發展，我們台灣科技島絕對有這個能量，但內容上還要去努力，科技加上藝文整合，未來國際化的價值會更高。台灣也要利用現在的基礎，積極掌握更多機會，創造更多創新技術來迎接元宇宙更廣泛的應用。
法藍瓷創辦人、科文双融副董事長陳立恒則指出，藝文數位化是一個發展的趨勢，而台灣的藝文產業缺的就是科技這塊，人生就是真善美的結合，科技、人文、藝術總要做結合。現在能把這個系統整合出來就是走在最前頭，元宇宙也是這個概念。台灣是科技島，科技很發達但整合上還有努力的空間，如今這個平台有無限的想像，可以跟國際接軌，台灣的藝文團隊走出台灣到國際上就很有機會。
今年年中雖然面臨疫情的衝擊，但「双融域」的建置沒有停下腳步，座落於台北101大樓，由台達電提供43台最高一萬一千流明的投影設備，打造牆面64K地面24K的沉浸式投影空間。邀請包括世大運形象影片勇奪紅點大獎的團隊操刀製作光影動態體驗秀、公共電視影像展現陳澄波以及郭雪湖等藝術家的精彩作品。另外，也首創台灣傳統戲曲轉譯成數位沉浸展演的表演案例。開幕後，將持續帶來一連串的精彩內容，11月10日至14日部分時段也提供民眾免費觀賞。