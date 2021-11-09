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老公堅持「不能再養貓」 抱睡幾次竟被可愛三腳貓收服！

▲老公堅持「不能再養貓」　抱睡幾次竟被可愛三腳貓完全收服！
▲老公堅持「不能再養貓」　抱睡幾次竟被可愛三腳貓完全收服！

編輯中心/綜合報導

2021-11-09 16:35:03

家裡已經有毛孩的你，還在猶豫要不要再多養一隻毛孩嗎？美國舊金山一名男子邁克一天在網路上看到一則訊息：僅有三條腿的小賓士貓佐羅，很有可能當天就會被安樂死。邁克一直看著牠的照片，發現自己深深被牠吸引，決定不管怎麼樣一定要將牠帶回家！邁克一開始並沒有想這麼多，完全沒想到收容所離家有整整8小時車程，但他對佐羅的熱情絲毫不減，花了整整20小時的時間，成功將佐羅送回家！ 

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▲邁克看著佐羅在網路上的照片，心裏覺得這小傢伙的雙眼一直在說服他：「來帶我回家吧～」讓他決心要帶回這隻貓！(圖/Facebook@MikeEndersPublicPage)
▲邁克看著佐羅在網路上的照片，心裏覺得這小傢伙的雙眼一直在說服他：「來帶我回家吧～」讓他決心要帶回這隻貓！(圖/Facebook@MikeEndersPublicPage)
▲邁克：我瘋了嗎？沒錯，我就是瘋了也要帶佐羅回家！ (圖/Facebook@MikeEndersPublicPage)
▲邁克：我瘋了嗎？沒錯，我就是瘋了也要帶佐羅回家！ (圖/Facebook@MikeEndersPublicPage)
▲佐羅很快就熟悉新家，非常喜歡跟邁克撒嬌，也和家裡的貓咪處得很好～ (圖/Facebook@MikeEndersPublicPage)
▲佐羅很快就熟悉新家，非常喜歡跟邁克撒嬌，也和家裡的貓咪處得很好～ (圖/Facebook@MikeEndersPublicPage)
不過家裏似乎有人不是很滿意，其實邁克本來就養了2隻貓，因此邁克的丈夫並不歡迎佐羅的到來，反而三番兩次堅持他將佐羅送出去。於是邁克在網路上發布送養訊息，但同時也在心裡默念著：「求求大家都不要回應，拜託拜託！」但是佐羅實在太可愛了，邁克發現自己已經無法想像沒有牠的日子，最後他決定不理會丈夫的意見，不管怎樣就是要留下佐羅，兩人的感情因此出現很大的裂痕。

▲邁克的老公很強硬，接連好幾次表達他的立場：「『我們』絕對不會再多養任何一隻貓！」 (圖/Facebook@MikeEndersPublicPage)
▲邁克的老公很強硬，接連好幾次表達他的立場：「『我們』絕對不會再多養任何一隻貓！」 (圖/Facebook@MikeEndersPublicPage)
▲邁克也絲毫不退讓，他驕傲表示：「佐羅早就找到牠的家了，牠家就是我家啦！」 (圖/Facebook@MikeEndersPublicPage)
▲邁克也絲毫不退讓，他驕傲表示：「佐羅早就找到牠的家了，牠家就是我家啦！」 (圖/Facebook@MikeEndersPublicPage)
▲結果佐羅果然成功收服了兩位鏟屎官！ (圖/Facebook@MikeEndersPublicPage)
▲結果佐羅果然成功收服了兩位鏟屎官！ (圖/Facebook@MikeEndersPublicPage)
但是貓奴就是貓奴，怎麼可能說不愛就不愛呢？邁克的老公過沒多久也陷入佐羅的可愛圈套，當他們一起去海灘玩時佐羅也跟著出遊，有時候佐羅還會主動跳到他老公身上一起睡搞搞，就這樣很快收服了兩位鏟屎官的心，成為集寵愛於一身的幸福貓咪！最後來看看佐羅的故事～


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