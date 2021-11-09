老公堅持「不能再養貓」 抱睡幾次竟被可愛三腳貓收服！
家裡已經有毛孩的你，還在猶豫要不要再多養一隻毛孩嗎？美國舊金山一名男子邁克一天在網路上看到一則訊息：僅有三條腿的小賓士貓佐羅，很有可能當天就會被安樂死。邁克一直看著牠的照片，發現自己深深被牠吸引，決定不管怎麼樣一定要將牠帶回家！邁克一開始並沒有想這麼多，完全沒想到收容所離家有整整8小時車程，但他對佐羅的熱情絲毫不減，花了整整20小時的時間，成功將佐羅送回家！
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 16:35:03
不過家裏似乎有人不是很滿意，其實邁克本來就養了2隻貓，因此邁克的丈夫並不歡迎佐羅的到來，反而三番兩次堅持他將佐羅送出去。於是邁克在網路上發布送養訊息，但同時也在心裡默念著：「求求大家都不要回應，拜託拜託！」但是佐羅實在太可愛了，邁克發現自己已經無法想像沒有牠的日子，最後他決定不理會丈夫的意見，不管怎樣就是要留下佐羅，兩人的感情因此出現很大的裂痕。
但是貓奴就是貓奴，怎麼可能說不愛就不愛呢？邁克的老公過沒多久也陷入佐羅的可愛圈套，當他們一起去海灘玩時佐羅也跟著出遊，有時候佐羅還會主動跳到他老公身上一起睡搞搞，就這樣很快收服了兩位鏟屎官的心，成為集寵愛於一身的幸福貓咪！最後來看看佐羅的故事～