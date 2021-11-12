血壓、血脂異常是腦中風的前奏？

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根據2020年所發表，一項在法國及韓國所做的研究顯示，針對因為動脈粥狀硬化病變所產生缺血性中風的病患，若能經由中強效的降血脂藥物，控制低密度膽固醇（LDL-C ）＜70mg/dL，對減少再次發生缺血性中風是有幫助的。在此同時，糖尿病的病友控制糖化血色素＜7% ，血壓維持在 130/80 毫米汞柱的目標水平，其它病友（無糖尿病患者）的血壓，維持在 140/90 毫米汞柱以下，並戒菸，都是降低再次中風風險的必要條件。
鍾芷萍說，「同時有高血壓、血脂異常，甚至是糖尿病的病友，不在少見。這類病友往往需要同時吃好幾種藥，每天要吞一把藥，就是很大的心理壓力，同時有高血壓、血脂異常時，改服用高血壓、血脂異常這類複方藥是趨勢，可以讓病友心理壓力小一點，服藥的順從性也比較高，達到目標的機會，也會比較高。另外，高強度的心肺跟肌力訓練，對於降膽固醇，也很有幫助。」
千萬別因為高血壓、血脂異常、糖尿病，還沒有明顯引起不舒服，就抱著僥倖的心態，自覺沒那麼倒楣，也許會發生腦中風的不是我，不願意去面對。有機會到腦中風病房走一圈，就會發現這些病友，在中風前，也只是血壓高、血糖高、血脂異常而沒有任何症狀，而等到症狀發生時，已經產生不可逆的腦中風了。
除了運用有效的複方藥，簡化用藥外，建議每天要量血壓，三到六個月抽血檢查看一下總膽固醇、低密度膽固醇、糖化血色素。如果有吸菸，一定要戒菸。一旦抽血檢查有紅字，就要跟主治醫師討論，如何把高血壓、血脂異常、糖尿病，控制到小於標準值。以免失去身體的自由，讓個人的生命健康陷入險境，也加重了家人伴侶，整個家庭跟社會的負擔。