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血壓、血脂異常是腦中風的前奏？

▲北榮神經內科主治醫師，同時也是國立陽明交通大學醫學系鍾芷萍教授提醒，「高血壓、血脂異常、高血糖、吸菸會讓血管提早老化是缺血性腦中風的危險因子，都需要有目標的控制。」。（圖／資料照片）
▲北榮神經內科主治醫師，同時也是國立陽明交通大學醫學系鍾芷萍教授提醒，「高血壓、血脂異常、高血糖、吸菸會讓血管提早老化是缺血性腦中風的危險因子，都需要有目標的控制。」。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-11-12 11:00:00

日夜溫差大，又到了腦中風盛行的季節。我們的腦組織就像一畝田地，需要有足夠的水分灌溉跟養份，才能維持生機不致乾枯，而運送這些水分（血液）、養份的渠道，就是腦血管。一旦腦血管壁產生粥狀動脈硬化，形成血管壁斑塊或是血栓，讓血管直接塞住，發生缺血性中風，就像良田得不到應有的灌溉、養份，很快就會乾枯，喪失原有的功能。

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台北榮民總醫院神經內科主治醫師，同時也是國立陽明交通大學醫學系教授的鍾芷萍醫師說，「高血壓、血脂異常、高血糖、吸菸是腦血管健康的四大危險因子，會讓血管提早老化，也就是粥狀動脈硬化的過程會提早或加劇形成，增加缺血性中風的風險。而曾經缺血性中風的病友，若再次或反覆發生中風，所造成的神經學傷害也會更大，更難恢復。最怕喪失語言能力、手腳失去力氣或臥床，雖然還有一口氣在、還神智清楚，卻沒辦法正常表達，獨力做自己想做的事，生活品質大幅降低。好在目前有很好的藥物治療可以大幅減低再次缺血性中風的風險。」

根據2020年所發表，一項在法國及韓國所做的研究顯示，針對因為動脈粥狀硬化病變所產生缺血性中風的病患，若能經由中強效的降血脂藥物，控制低密度膽固醇（LDL-C ）＜70mg/dL，對減少再次發生缺血性中風是有幫助的。在此同時，糖尿病的病友控制糖化血色素＜7% ，血壓維持在 130/80 毫米汞柱的目標水平，其它病友（無糖尿病患者）的血壓，維持在 140/90 毫米汞柱以下，並戒菸，都是降低再次中風風險的必要條件。

鍾芷萍說，「同時有高血壓、血脂異常，甚至是糖尿病的病友，不在少見。這類病友往往需要同時吃好幾種藥，每天要吞一把藥，就是很大的心理壓力，同時有高血壓、血脂異常時，改服用高血壓、血脂異常這類複方藥是趨勢，可以讓病友心理壓力小一點，服藥的順從性也比較高，達到目標的機會，也會比較高。另外，高強度的心肺跟肌力訓練，對於降膽固醇，也很有幫助。」

千萬別因為高血壓、血脂異常、糖尿病，還沒有明顯引起不舒服，就抱著僥倖的心態，自覺沒那麼倒楣，也許會發生腦中風的不是我，不願意去面對。有機會到腦中風病房走一圈，就會發現這些病友，在中風前，也只是血壓高、血糖高、血脂異常而沒有任何症狀，而等到症狀發生時，已經產生不可逆的腦中風了。

除了運用有效的複方藥，簡化用藥外，建議每天要量血壓，三到六個月抽血檢查看一下總膽固醇、低密度膽固醇、糖化血色素。如果有吸菸，一定要戒菸。一旦抽血檢查有紅字，就要跟主治醫師討論，如何把高血壓、血脂異常、糖尿病，控制到小於標準值。以免失去身體的自由，讓個人的生命健康陷入險境，也加重了家人伴侶，整個家庭跟社會的負擔。

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