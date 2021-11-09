名家論壇》單厚之／買即期疫苗，指揮中心智商真的高嗎？

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疫苗問題的本質，其實不在是否即期，而是供需。舉例來說，假如這批疫苗來的時間是4、5個月前，國內疫苗最缺、很多國人甚至不惜花大錢去帛琉、甚至美國打疫苗的時候，即便效期更短也是即時雨，國人必然會給指揮中心熱烈的掌聲，感謝指揮中心保護了更多國人的健康。
但現在的情況跟幾個月前完全不同，隨著疫苗施打率的提高，疫苗的打氣也逐漸遞減，如今還沒施打疫苗的民眾，很多都是對「打疫苗」這件事有較多的疑慮，不肯打疫苗；而非因為疫苗不足，打不到疫苗。
日前指揮中心才因為民眾預約施打的情況不如預期，兩度加開第12期AZ接種預約，但12期前後3次的預約，最終仍達不到指揮中心想要的數量。近來，多個地方政府更已經設置了不需預約、隨到隨打的施打站，甚至有地方祭出施打的獎勵措施，顯然疫苗的急迫需求已經不存在了。
對於為何要進這59.4萬劑AZ疫苗，指揮中心的說法一變再變。11月6日莊人祥的說法是「全球都在搶貨，其實原本來的劑量更多，但評估國內疫苗量能發現，11月底可能接種不完，所以改訂59.4萬劑而已，之後也會加緊接種」。
但才過了一天，莊人祥的說法就變成，是因為國內還有180萬人在等AZ第2劑，這批貨到手之後，手上的疫苗量與這群人的需求「打平」，評估「一定打得完」，所以同意「接收」這批疫苗到貨。
又過了一天，陳時中親上火線，又變成國內還有226萬人等AZ第2劑，如果沒這批疫苗，這些人就沒疫苗打，「需求是存在的」。但陳時中同時又說，不會因為要把這59.4萬劑打完，而損及混打，「如果有開放混打，59萬打不完，我們也在所不惜」。
前一天莊人祥說有180萬人等AZ第2劑，隔天陳時中就打莊人祥的臉，說有226萬人在等。前一天莊人祥才說「一定打得完」，隔天陳時中就說「打不完也在所不惜」。陳時中跟莊人祥到底是有人說謊，還是真的智商低？
進銷存是管理的基本，要討論該不該進這批疫苗，除了上述的需求之外，也必須要搞清楚政府手中到底還有多少AZ。民眾黨立委賴香伶公開表示，調閱疫苗文件跟AZ採購合約，卻發現當中有1/3被塗黑；國民黨立委費鴻泰則表示，在59萬劑疫苗進來之後，他跟疾管署要庫存AZ的資料，結果得到的答案是「沒有」、「沒有統計」、「忙到沒有時間統計」。
試問，如果衛福部連自己手中剩下多少劑AZ都搞不清楚，又如何評估需不需要這批疫苗，如何得出沒這批疫苗會打不到的結論？
當初國人希望瞭解疫苗採購的情況，指揮中心一再以機密、會影響疫苗採購為由拒絕，國人也就給指揮中心最大的權限、最少的監督，讓指揮中心好做事。結果指揮中心回報國人的卻是，該搶疫苗的時候搶不到，疫苗相對不缺的時候，買到一堆即期疫苗。
《傳染病防治法》與《嚴重特殊性傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》之所以給政府、指揮中心如此大的「空白授權」，就是希望能夠提高政府與病毒對抗的效率，讓政府的必要緊急作為不須要經過原本的繁瑣程序，讓官員作為不會綁手綁腳。
但從疫苗採購至今，指揮中心是在哪一件事情上展現了應有的效率？「3+11」落後部署在前，推諉卸責在後；鴻海捐贈BNT冷言冷言，先說一定買不到，再說鴻海買的BNT快要過期；結果今天到手的AZ比當初嘲笑鴻海的效期還短。《特別條例》在指揮中心毫無節制的使用下，已經成為少數人為所欲為的保護傘了。
《特別條例》原本是為了提高效率，但長期空白授權、長期不必受監督的結果，已經導致連效率都不被監督，結果反而導致政府效能、效率的低落，「即期疫苗」事件充分顯現了緊急授權被濫用的惡果。這樣的《特別條例》跟指揮中心，是該儘早退場了。
●作者：單厚之／資深媒體人
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