立委質疑囤房稅效果有限　蘇貞昌點頭默認

國內房價高居不下，民眾黨立委張其祿指出，民怨最高的就是房價，但打房卻越打房價越高，囤房稅效果未必有限，呼籲應要求地方調整稅基，或是由中央出手。行政院長蘇貞昌點頭默認囤房稅效果有限，蘇貞昌說，地方政府基於政治考量，與事實太遠，中央會在可做範圍內多做努力。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-09 16:28:56
立法院今（9）日召開施政報告與備詢，張其祿表示，台北市新成屋每坪成交價93.8萬元、二手屋已達55多萬元，這數字對年輕人是完全不可能的事。目前持有稅改革是根本性問題，必須回歸到地方政府調整稅基來配合。
張其祿舉例，新北中和25坪房子房屋稅、地價稅每年2053元，擁有2000cc的自用轎車，燃料費牌照稅1年1萬7410元，中間差8.5倍。若是台中西區70坪房屋房屋稅、地價稅每年1萬384元，也高於汽車燃料稅、牌照稅1.7倍。
張其祿表示，財政部長蘇建榮說過稅基要調很困難，地方稅理論稅是向下看齊，像是今年10月監察院糾正台中市大幅調降公告地價20％，且說這是獨厚4％納稅義務人，但造成很大稅損，且助於房地產炒作，中央政府應該要出手。
蘇貞昌說，地方政府基於政治考量，稅基離事實太遠，稅基調整對地方調整有很大幫助，這都是環環相扣。中央政府在可做範圍內努力，像是採購第3房，中央降低貸款成數、提高利率，且要申報、勾稽查核，同時讓房屋買賣更為透明。