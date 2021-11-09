西非學生質疑簽證程序　外交部：核實文件沒歧視

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歐江安指出，至於查證速度，駐外館處是向當地政府機關協請進行文件實質審查，因此必須尊重當地政府的流程及回覆情形，各國速度不一。
外交部指出，駐奈及利亞代表處近3年來核發簽證數量超過800件。申請人多數為奈及利亞、甘比亞、迦納、喀麥隆等國人士。本年5月起，由於新冠肺炎疫情，我國採「邊境嚴管」措施。但自8月23日起開放境外生來台，含駐奈及利亞代表處在內的我國駐外各館處，已配合開始受理就學簽證申請。駐處本年9月1日至11月8日共排定西非國家學生簽證申請40件，其中18件未如期送件，已通過審查8件，未通過5件（原因包括文件造假及面談陳述不實），其餘案件則正在審查中。
外交部表示，駐奈及利亞代表處在配合奈及利亞政府的防疫措施，彈性調整領務服務時間，但考量教育部盼本學期學生能盡量於12月15日前入境台灣，外交部已請駐處在可能範圍內縮短預約送件時間；駐處已將學生簽證申請預約全數提前至11月22日以前，並通知當事人。駐處在考量駐地政府防疫與辦公措施、駐處人力量能等各方面因素下，仍在符合法規範圍內加速審理相關人士簽證申請案件。
外交部強調，世界各國對於外籍人士申請簽證審核，均先行過濾申請人的身分及生活條件，也考量所屬國家的人民旅遊習性、擬前往的國家有無入境滯留或非法工作情形、疫病移民風險等，並研判申請人入境的真實意圖，以及查核所持證照與相關佐證文件是否真實有效，必要時進行面談。經綜整考量後，決定簽證核發的准駁；我國駐外各館處的領務人員，對各國籍人士申請個案，也是秉持前述各項原則進行審理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。