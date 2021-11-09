內蒙古降雪「連下46小時」釀白災！積雪深度破70年來紀錄
中國受北方寒流影響，近日迎來大面積降雪、凍雨天氣，不僅北京比往年提早23天迎來今年第一場大雪，中國氣象局更發布紅、橙色預警，提醒東北地區未來24小時內會遭到暴雪襲擊。而內蒙古更是已經持續降下大雪約46小時，積雪深度更是打破70年來的紀錄，專家更示警要是積雪不能盡快消融，恐怕將會釀成「白災」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-09 16:42:37
中國氣象局的「中國天氣網」首席氣象分析師胡嘯指出，由於冷暖空氣在東北上空產生激烈交會，加上黃海雨日本海大量強盛的水氣送至東北、內蒙古東南部一帶，當降水量大、持續時間又長，部分地區才會出現極端天氣，而所謂的「白災」指的就是雪災，當牧區出現過厚的積雪，一旦維持時間過長、來不及消融，就會掩埋牧草，導致牲畜無法正常採食，時間一長就會導致牲畜營養不良，變瘦甚至死亡。
內蒙古氣象台首席預報員張桂蓮也指出寒流是對牲畜為害最大的災害性氣候之一，劇烈降溫容易導致牲畜染上感冒、氣管炎甚至凍死等，天冷時羊群還會互相壓在一起形成「羊上垛」現象，導致母羊流產、彼此壓死對方的情況。
由於內蒙古通遼地區已經連續降雪46小時，累計降雪量深達81.3毫米，積雪深度也一次打破了自1951年來的紀錄，不過核心降雪時段已經過去，如今只剩小面積降雪，只需擔心降雪來不及消融。張桂蓮就指出，因為本次寒流降雪量大，要是後期積雪無法順利消融將會形成嚴重的「座冬雪」現象，尤其是通遼市南部等地的農業設施、牧區與半農半牧區的飼料儲備將會面臨「白災」的嚴峻考驗。
此外，東北三省也是暴雪襲擊重點區，遼寧昨下午積雪已逾35公分，瀋陽市更因凍雨造成130多台車輛發生多起連環車禍，北方草原最大積雪深度達50公分，部分老城區房屋更是被積雪埋沒、牛驢受凍而死，災情慘重。