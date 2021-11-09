台灣百大集團「女力掌舵」 女性專業經理人5年增2倍

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值得注意的是。在中華徵信所歷年百大集團研究調查的核心人物性別統計上，由男性擔綱核心人物的比例長期占比近9成，然而近2年女性占比持續站穩在1成之上，隨著傑出女性創業者漸增，不少女性就任上市櫃集團、官股銀行董事長迎來「女力掌舵」。
2021年百大集團關鍵核心人物中的女性，就由2020年的10位升至12位，創歷史新高。除了欣陸控股集團殷琪、正隆集團鄭舒云、東元電機集團邱純枝、裕隆集團嚴陳莉蓮、國產實業集團徐蘭英、彰銀集團凌忠嫄、大成鋼集團謝麗雲、中美矽晶集團徐秀蘭及王道銀行集團駱怡君，包含：永豐餘集團任命劉慧瑾出任董座、第一金控集團董事長由邱月琴領導、台灣土地銀行集團由謝娟娟任董座，都是今年調查中新增的女性關鍵核心人物，顯見上市櫃集團與官股銀行集團借重女性專業經理人長才的趨勢正在形成。
研究調查也發現，女性在百大集團的影響力正逐年緩步擴大，2017百大集團企業研究僅有4名女性擔任集團企業關鍵核心人物，但此後女性領銜百大集團最重要決策的比例一路向上攀升，至2021年已增加至12位女性董座，比例從4%成長至12%，5年時間就增加了2倍。
相對於金管會在2020年底針對公開發行公司董事的性別統計，歷年女性占比自2016年底的13.1%，上升至2020年底14.4%，女性擔任董事增加1.3%的趨勢，女性擔任集團企業關鍵核心人物的成長幅度更為明顯。
不僅如此，2021年版百大集團100位關鍵核心人物的學歷變化上，不分性別擁有大學以上學歷（含大學）者占關鍵核心人物比重為85%，高學歷近年主宰企業核心的狀態已固著，其中女性關鍵核心人物不但有91.6%具有大學以上學歷（詳見表3），高於整體關鍵核心人物總計比例之外，女性關鍵核心人物有58.3%具有碩士學歷，比例高於男性的50%。
若交叉比對，100名關鍵核心人物中33名專業經理人的性別比例，88名為男性關鍵核心人物，僅有26名由專業經理人出任，約占男性關鍵核心人物29.5%，顯示約70.5%男性關鍵核心人物是來自於家族接班；反觀12名女性關鍵核心人物，就有7名由專業經理人出任，約占女性關鍵核心人物58.3%，刷新傳統刻板印象。
進一步將12名女性關鍵核心人物就家族集團接班與專業經理人區別分析發現，家族集團關鍵核心人物幾乎集中在集團旗下公司歷練後晉升，但是7名位居集團關鍵核心人物的女性專業經理人，則全數歷經不同公司的高層歷練，就歷練的層次而言，強於家族集團接班人。
中華徵信所認為過去10年百大集團核心人物中女性的比例的成長速度是平均每5年增長2.44%，但時代潮流社會對女性的重視程度日益增高，未來10年女性核心人物的增長速度將會比過去10年的速度增快，以每5年上升2.8個百分點推估，最快2029年百大集團女性核心人物的比例可望突破15%。