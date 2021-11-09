麗寶Outlet周年慶嗨翻 消費滿千發票+5元第2人暢遊樂園

搶攻報復性消費商機，台中市麗寶Outlet Mall 5周年慶，13日起到12月5日登場，除購物滿5000送300外，天天都有銅板價商品限量開搶，還有名牌包與家電一元競標，消費滿額再送麗寶福容大飯店連鎖住宿券，好康多多，加上5倍券及台中購物節加持效應，預期整檔業績將較去年成長20%以上。





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麗寶樂園渡假區發言人陳宇秀表示，疫情衝擊，麗寶前二季營運確實不甚理想。如今疫情趨緩，麗寶Outlet Mall趁著歡慶五周年生日，推出超殺優惠活動衝刺業績，包括名牌包COACH、MICHAEL KORS等一元競標；家電品牌3折價起標等，消費者搶便宜手腳要快。





此外，為刺激買氣，天天推出5元、50元及500元商品限量開搶，包括新櫃進駐的人氣爆餡波蘿麵包「Melonsメロンパン達」， 祭出一個只要5元超殺價，彼安特MIT口罩任選花色一片5元等，多項銅板價好康，還有Tefal法國特福保溫杯、萬用刀限量也只要50元。





不僅如此，館內還推出多項麗寶獨家優惠價，例如富士腿部按摩機限量9999元(原價3萬5800元)、GUCCI墨鏡特惠價3980元(原價1萬9900元)、PUMA跑鞋獨家價900元(原價3680元)等。麗寶Outlet Mall全館共有50多家餐飲品牌，橫跨日、韓、泰、港等多國口味料理可供選擇，周年慶期間更有多家餐飲櫃位推出50元限量優惠價、500元雙人套餐，甚至買一送一優惠，好康多不勝數。





▲台中麗寶Outlet5周年慶系列活動，13日登場至12月5日，刺激買氣，好康優惠多，搶便宜是時候。（圖／麗寶提供）

除了獨家限量優惠好康，周年慶期間，全館消費單筆滿5000元送300元禮券，滿6萬元則送福容大飯店連鎖住宿券，玉山麗寶聯名卡友可享消費滿5000元送500元禮券，滿6萬元再加送2000元禮券。凡於麗寶Outlet消費滿千，憑發票或消費明細可享麗寶樂園第一人全票399元，第二人5元優惠價，也可至麗寶國際賽車場享Sodi卡丁車555元特惠價。





陳宇秀表示，疫情趨緩，報復性消費商機龐大，加上5倍券刺激買氣發燒，及台中購物節「天天送現金」加持，一系列利多創造的加成效益，麗寶Outlet Mall對周年慶開紅盤有信心，預估業績 可望較去年成長 3 成。











