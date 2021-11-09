中媒賣力吹捧習近平！王丹揭「2可能」：沒連任也不意外
中國日前於北京召開為期4天的「中國共產黨第19屆中央委員會召開的第六次全體會議」（簡稱「六中全會」），預計將通過建黨百年來第3份「歷史決議」，也將論定習近平執政9年來的歷史定位，而民運人士王丹分析，在六中全會前官媒刊登一系列「萬字功勳」只有兩種可能，要不是為替習近平連任領導人鋪路，就是要讓領導人體面下台，更直言明年習近平若沒連任，他也不會太意外。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-09 17:26:01
中國官媒《新華社》以「權威快報」報導，中國共產黨第19屆六中全會正式在北京召開，而中央委員會總書記習近平就代表了中央政治局報告，此外《新華社》也刊登了1萬2千餘字，名為「習近平帶領百年大黨奮進新征程」的系列報導。大張旗鼓的盤點功績，就連外媒《法國國際廣播電台》（RFI）也特地刊文回應打臉。
不過王丹認為，目前外界還不知道會議本身以及歷史決議是怎麼吹捧的，但從會前的中國官媒文章就可以得知，吹捧習近平已經「肉麻到無以復加的地步」。
然而王丹也提到，「正是這種誇張的吹捧，讓他覺得有哪裡不對勁，這樣的吹捧只有2種可能，一是為了確立領導人的權威地位，另一種則是為了讓領導人能夠體面地下台」，但他也坦言，既然習近平已經修憲，明年能夠順利連任還是極有可能，但官媒這番紀錄功勳也讓他認為「如果明年習近平沒有連任，我也不會太意外」。