全台最大adidas旗艦店信義區開幕　5大潮流指標逛到腳軟

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台北首作3D裸視螢幕外牆，高科技LED影像技術結合光影透視，營造虛實交融的驚艷視覺效果，最高階運動科技鞋款4D FWD震撼台北街頭。過去震撼首爾的逼真巨型海浪，及大鬧新宿街景的巨貓，皆源自此技術展現栩栩如生的視覺藝術。
雙台灣藝術家加持：體現環保及資源永續理念
鬼才藝術家李霽再獻空間創作魅力，以品牌環保紗線與代表漁業廢料的回收廢棄塑料重新排列，展示出宛如綿延河川與海浪堆疊的裝置藝術作品，呼應adidas對於永續蔚藍的品牌承諾。
紙藝大師洪新富則翻玩國寶印象，結合adidas Originals經典鞋款，變身為台灣國寶動物梅花鹿、台灣黑熊與石虎。爆發經典在地原創精神，打造獨樹一幟的展示空間。
提供客製化體驗：Maker Lab首座創作研究室
全球adidas Brand Center獨有客製化服務體驗，首座Maker Lab創作研究室登場！開幕期間11月10日～11月21日，消費滿3,500元即可獲得限量adidas托特包並體驗Maker Lab客製化服務。
搶先全台限量獨賣：絕世跑鞋adizero
深究跑鞋科技、令跑者狂熱的adidas革命性最速跑鞋adizero，全新厚底碳纖升級系列，獨步全台搶先上市，尤其充滿話題的adizero PRIME X鞋款在此限量獨賣！另外還有破紀錄冠軍跑鞋款adizero adios Pro 2及厚底碳纖輕量訓練鞋款adizero Boston 10，可完整一覽。11/10(三)～11/14(日)購買adizero商品即可享有免費刺繡服務。
全台限定首賣：時尚Blue Version系列等潮流單品
獨家販售包括adidas Originals經典原創藍限定時尚Blue Version系列，實現Melting Sadness標誌性卡通角色的玩偶童趣鞋款，及人氣不用多說的YEEZY鞋款，通通限定登場。