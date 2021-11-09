COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

全台最大adidas旗艦店信義區開幕　5大潮流指標逛到腳軟

▲全台首間adidas Brand Center開幕，公開全新Team adidas包括鞍馬王子李智凱、網壇傳奇盧彥勳、射擊甜心吳佳穎與R&B女神吳卓源等明星。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台首間adidas Brand Center開幕，公開全新Team adidas包括鞍馬王子李智凱、網壇傳奇盧彥勳、射擊甜心吳佳穎與R&B女神吳卓源等明星。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-09 19:55:10

明（10）日上午11點即將正式開幕的全新adidas Brand Cente，重磅開設在台北信義區，為全台最大且唯一的最高規格品牌概念店。齊聚鞍馬王子李智凱、網壇傳奇盧彥勳、臺灣最速男楊俊瀚、跨欄一哥陳傑、射擊甜心吳佳穎、潮流R&B女神吳卓源今（9）日齊聚為開幕大展星光。佔地555坪（1835平方公尺）的超大空間，藏有5大潮流指標，讓你逛到腳軟。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲眾明星搭乘炫黑巴士登場，為全台最大adidas旗艦店揭幕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲眾明星搭乘炫黑巴士登場，為全台最大adidas旗艦店揭幕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北終於也有震撼視覺效果的3D裸視牆。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北終於也有震撼視覺效果的3D裸視牆。（圖／記者蕭涵云攝）
嶄新打卡景點：台北唯一3D裸視牆

台北首作3D裸視螢幕外牆，高科技LED影像技術結合光影透視，營造虛實交融的驚艷視覺效果，最高階運動科技鞋款4D FWD震撼台北街頭。過去震撼首爾的逼真巨型海浪，及大鬧新宿街景的巨貓，皆源自此技術展現栩栩如生的視覺藝術。

▲李霽用環保紗線編排出宛如綿延河川與海浪堆疊的裝置藝術作品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲李霽用環保紗線編排出宛如綿延河川與海浪堆疊的裝置藝術作品。（圖／記者蕭涵云攝）
雙台灣藝術家加持：體現環保及資源永續理念

鬼才藝術家李霽再獻空間創作魅力，以品牌環保紗線與代表漁業廢料的回收廢棄塑料重新排列，展示出宛如綿延河川與海浪堆疊的裝置藝術作品，呼應adidas對於永續蔚藍的品牌承諾。

▲紙藝大師形塑adidas NMD、經典Superstar和Stan Smith鞋款為台灣國寶動物。（圖／adidas提供）
▲紙藝大師形塑adidas NMD、經典Superstar和Stan Smith鞋款為台灣國寶動物。（圖／adidas提供）
紙藝大師洪新富則翻玩國寶印象，結合adidas Originals經典鞋款，變身為台灣國寶動物梅花鹿、台灣黑熊與石虎。爆發經典在地原創精神，打造獨樹一幟的展示空間。

▲Maker Lab首座創作研究室。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Maker Lab首座創作研究室。（圖／記者蕭涵云攝）
提供客製化體驗：Maker Lab首座創作研究室

全球adidas Brand Center獨有客製化服務體驗，首座Maker Lab創作研究室登場！開幕期間11月10日～11月21日，消費滿3,500元即可獲得限量adidas托特包並體驗Maker Lab客製化服務。

▲消費者可親自體驗Maker Lab客製化服務。（圖／adidas提供）
▲消費者可親自體驗Maker Lab客製化服務。（圖／adidas提供）
搶先全台限量獨賣：絕世跑鞋adizero

深究跑鞋科技、令跑者狂熱的adidas革命性最速跑鞋adizero，全新厚底碳纖升級系列，獨步全台搶先上市，尤其充滿話題的adizero PRIME X鞋款在此限量獨賣！另外還有破紀錄冠軍跑鞋款adizero adios Pro 2及厚底碳纖輕量訓練鞋款adizero Boston 10，可完整一覽。11/10(三)～11/14(日)購買adizero商品即可享有免費刺繡服務。

▲最速跑鞋adizero PRIME X鞋款限量獨賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲最速跑鞋adizero PRIME X鞋款限量獨賣。（圖／記者蕭涵云攝）
全台限定首賣：時尚Blue Version系列等潮流單品

獨家販售包括adidas Originals經典原創藍限定時尚Blue Version系列，實現Melting Sadness標誌性卡通角色的玩偶童趣鞋款，及人氣不用多說的YEEZY鞋款，通通限定登場。

▲吳卓源搶先穿上adidas Originals經典原創藍限定時尚Blue Version系列。（圖／記者蕭涵云攝）
▲吳卓源搶先穿上adidas Originals經典原創藍限定時尚Blue Version系列。（圖／記者蕭涵云攝）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀