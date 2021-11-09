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國片《瀑布》票房開紅盤　死忠粉絲秀「10刷票根」

▲監製瞿友寧（左起）、電影配樂盧律銘、賈靜雯、王淨、導演鍾孟宏和李李仁在休息是開心合照。（圖／華映娛樂提供）
▲監製瞿友寧（左起）、電影配樂盧律銘、賈靜雯、王淨、導演鍾孟宏和李李仁在休息是開心合照。（圖／華映娛樂提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-11-09 18:00:26

《瀑布》靠著極佳口碑，上映第二周的全台票房開出350萬，積近1500萬，面對西片來勢洶洶毫無畏懼，成為疫情之後票房最好的國片，連九把刀導演都表示，這部片值得花1000元的票價進場觀看，《怪胎》的廖明毅導演更用「崇拜」來形容他對這部片的喜愛，《瀑布》的劇組也親自南下謝票。

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▲ 王淨以《瀑布》入圍今年金馬獎最佳女主角獎。（圖／華映娛樂提供）
▲ 王淨以《瀑布》入圍今年金馬獎最佳女主角獎。（圖／華映娛樂提供）
為了感謝中南部觀眾對票房的鼓勵，導演鍾孟宏與監製瞿友寧與賈靜雯、王淨、李李仁及電影配樂盧律銘前往高雄進行簽名會，粉絲耐著南台灣的大太陽排隊等待許久，演員們一上台就引發全場尖叫，現場氣氛非常熱烈，王淨後援會也到場支持，送上冰涼的應援飲品，而賈靜雯也遇到熱情影迷不停呼喊她，讓大家都感受到南台灣的熱情。在面對高雄觀眾時，許多觀眾都和他們分享自身的經驗，常常說到淚流滿面，讓全場觀眾和主創團隊都動容，甚至有觀眾秀出票根表示自己已經10刷，因為第一次全然感受劇情，第二次看母女感情，第三次感受音樂，以此類推，每次都有不同的感受，深深打動自己，還說自己目標是30刷。

▲賈靜雯在《瀑布》中展現成熟演技。（圖／華映娛樂提供）
▲賈靜雯在《瀑布》中展現成熟演技。（圖／華映娛樂提供）
《瀑布》除了在台灣熱映，也持續在世界各地影展曝光，上周六鍾孟宏更在高雄跑行程的空檔，特別抽空與日本FILMeX東京新作家主義影展的觀眾進行視訊的映後QA，這個影展在日本當地十分被電影權威人士認可，是由日本知名導演北野武所創辦，同在高雄的賈靜雯與李李仁也特別透過視訊和日本的觀眾打招呼，希望日本的觀眾喜歡《瀑布》。

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