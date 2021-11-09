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訪萬華地方創生　賴清德挺林昶佐：為政壇帶來多元可能

▲副總統賴清德走訪萬華地方創生，也力挺在地立委林昶佐。（圖／林昶佐辦公室提供）
▲副總統賴清德走訪萬華地方創生，也力挺在地立委林昶佐。（圖／林昶佐辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-09 18:25:00

為力挺在地創生，副總統賴清德今（9）日下午與無黨籍立委林昶佐一起到萬華知名咖啡店舉行座談會，會中賴清德除了體驗手沖咖啡外，還親自嘗試製作台式居酒屋名菜，展現好手藝。賴清德說，看到青年投入地方創生，讓老城區萬華激發出更多不同面貌，相信會成為台北、甚至全台灣的亮點。對於林昶佐近來陷入報復性罷免的危機，賴也強調，林為台灣的政治帶來多元的可能性與未來性，也是台灣最佳的國際代言人，呼籲大家繼續大力支持。

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▲副總統賴清德赴萬華力挺林昶佐，在地的民進黨台北市議員劉耀仁、吳沛憶也一同現身。（圖／林昶佐辦公室提供）
▲副總統賴清德赴萬華力挺林昶佐，在地的民進黨台北市議員劉耀仁、吳沛憶也一同現身。（圖／林昶佐辦公室提供）
賴清德今到西門町的「如固咖啡」，參與林昶佐舉辦的在地創生座談會，與會成員包括「萬華老城咖啡香」發起人筱怡、Kevin、Eva、「鹿點咖啡」老闆楊昆翰Henry、「如固咖啡」老闆Patty，以及加蚋商圈在地創業的「家吶子台式居酒屋」Ashlyn、「家香味食堂」的米蘭達、「家喱」的簡詩蓓、「暇以食日」的黃文祈，另外還有萬華在地的公益團體如「萬華義勇軍」的邵維倫、萬華社區小學發起人陳德君等。

賴清德現場親自體驗如何手沖咖啡，並嘗試製作了家吶子居酒屋的招牌菜「生氣燒」，還享用了不少在地美食。除此之外，現場也談到不少地方創生議題，筱怡說，她和夥伴用2個月規劃，串連在地13個咖啡店，率先推出萬華咖啡地圖，讓旅客按圖索驥來消費，3年來結合特色餐飲、導覽、店家講座、市集，讓旅客深度體驗萬華，疫情後雖然也投入線上轉型，但仍歡迎旅客回來體驗在地人情味咖啡店。

Ashlyn說，南萬華的加蚋仔過去是農業社會，也是豐富文化的生活中心，商圈則是由8家店家成立，由情感聯絡，逐步走向資源整合、業務媒合、社區發展，最後達到互利互惠。她笑說，商圈內的朋友都十分年輕，也致力推廣地方文化，透過商家聯合工作坊、講座，也舉辦「在加生活節」，提升在地認同感。

邵維倫則是指出，原先成立「我是萬華人」社團，是讓大家交流美食、景點和感情，不過，在疫情三級警戒期間，他結合地方力量，組織「義勇軍」為外送平台拒絕送餐的醫護人員送出超過7000個便當；陳德君也表示，疫情期間弱勢家庭的協助一度中斷，她透過與義勇軍的合作，讓他們不會斷炊，成為萬華一股「信任的力量」。

林昶佐表示，感謝賴清德特別來到萬華，關心在地創生，這些返鄉創業，或是留在萬華落地生根的朋友，都是讓老城區再生的推手，不但活絡經濟，也讓台北的未來有更多可能性；尤其在疫情期間也是在地年輕人搭起為醫護以及弱勢家庭配送便當與物資的網絡，讓他可以一起串連各界資源來一起出力，幫助大家一起度過難關。特別感謝大家在座談會上回饋的意見，可以讓他在國會、賴清德在行政機關努力，創造更好的環境，讓大家無後顧之憂，繼續往夢想衝刺。

賴清德則說，他曾在萬華仁濟醫院工作，「某程度來說，我也是萬華人」，萬華發展了400多年、是非常有文化的老城區，今天看到許多青年在這個區域投入在地創生，無論是創業，或者是為了從小生活的社區團結起來面對疫情的危機，都是藉由年輕力量的注入，帶動老城的發展創新，讓所謂的老城區一點都不老，反而激發出在地不同的面貌，相信一定可以成為台北、甚至全台灣的亮點，讓全世界看見動人的地方創生故事。

此外，賴清德也提到，今天座談會看到很多年輕人、年輕家庭都很支持林昶佐，能夠吸引不同面向的年輕人，是林一直以來的特點，為台灣的政治帶來更多元的可能性跟未來性，也顯現出Freddy在政壇上的重要性。賴強調，林昶佐是台灣少有的國際知名國會議員，也是為台灣發聲最有力道的立委，可以說是萬華和台灣最佳的國際代言人。他更拜託大家繼續大力支持Freddy，讓台灣越來越好。

▲副總統賴清德赴萬華體驗手沖咖啡。（圖／林昶佐辦公室提供）
▲副總統賴清德赴萬華體驗手沖咖啡。（圖／林昶佐辦公室提供）

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