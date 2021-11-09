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破紀錄！金融三業前10月挨罰總金額逾2.6億元　

▲根據金管會最新統計，今（2021）年截至10月底止，國內金融三業遭金管會裁罰總金額超過2.6億元。（圖／資料照，者顏真真攝）
▲根據金管會最新統計，今（2021）年截至10月底止，國內金融三業遭金管會裁罰總金額超過2.6億元。（圖／資料照，者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-11-09 18:54:29

國內銀行理專監守自盜、保險業不當招攬等金融不法事件頻傳，金管會也出手重罰，累計今（2021）年至10月底止，國內金融三業包括銀行、保險及證券期貨業遭金管會開罰金額達新台幣2億6451萬元，應是史上最高，已超過去年全年的2億4672萬元。

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根據金管會統計，國內金融三業中今年前10月裁罰件金額最高的乃是保險業，根據保險局統計，累計今年已開罰63件，較去年同期增加2件，罰款金額則達1億540萬元，但較去年同期減少160萬元。

至於被罰金額最高的是台北富邦銀行4名銀行員以借貸為名，不當招攬客戶買投資型保單，遭金管會開罰900萬元，第二高則是3案並列，包括同案遭罰600萬元的富邦產險及因董座包機流程不當等內控疏失遭罰600萬元的富邦人壽，還有安達產險違法銷售旅平險因是累犯也被重罰600萬元。

金融業挨罰金額第二高則是銀行業，根據銀行局統計，累計今年前10月開罰10件，累計罰金9289萬元，與去年同期相較，件數多了3件，金額則增加4139萬元，增幅達80.37%。

而銀行業裁罰金額前3高有4大案，包括台新銀行理專涉舞弊案開罰3000萬元；日盛金大股東CTL未依規定申報持股開罰2500萬元；花旗銀行防制洗錢及打擊資恐相關缺失裁罰1000萬元；兆豐銀行房貸業務缺失被罰1000萬元。

不過，對於銀行業被罰金額大增，銀行局則強調主要是近2年來銀行法將罰則大幅提高，違反內稽內控罰金從最高1000萬元上修至5000萬元，使得總罰金變高，就件數來看，並沒有比之前增加很多。

至於證券期貨業裁罰部分，根據證期局統計，累計今年前10月開罰221件，相較去年同期189件增加，但金額6622萬元，較去年同期7242萬元少，其中罰金最高的為涉勞動基金弊案，包括復華投信、統一投信及群益投信各罰450萬元，再來是康友未依規定申報財報等罰336萬元，還有10家券商主機共置服務缺失，其中康和證、國泰證及永豐金證券罰最重，各144萬元。

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